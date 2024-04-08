الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أحمد بلبولة لـ"الشاهد": "الحشاشين" ينظرون إلى النبى أنه المرشد الظاهرى فقط

الدكتور أحمد بلبولة
الدكتور أحمد بلبولة

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن نظرة طائفة الحشاشين للنبي غريبة جدًا.

وأضاف "بلبولة" خلال حوارها مع برنامج "الشاهد" مع د. محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان "الإخوان- الحشاشين": "هو ينظر إلى النبي أنه المرشد الظاهري الذي نزلت معه الشريعة لكن الإمام علي هو المرجع الوحيد، وفي بعض الكتب الخاصة بهم يسمون الإمام ظل الله أو وجه الله وهو الذي يمتلك التأويل، لدرجة أن بعض فرقهم المارقة جدًا وصلوا لدرجة تأليه الإمام علي وحسن الصباح".

وتابع: "هو يتوجه في البداية إلى الذي لا يمتلك المعرفة، ويدخل من باب المظلومية ودور الضحية وأن الخلاص مع من ينشد المثالية، وهم الذين ينشدون المثالية ودائمًا المجتمع متهمًا أمامهم، أن المجتمع ظالم، ويلح على هذا إلحاحًا شديدًا، ويدخل من مواطن الضعف وينثر البذور، ويقود حرب تشويه دائمة في كل شيء، ولا يحدث شيء جميل في الوجود إلا إذا كانوا ورائه والآخرون لا يستطيعون فعل شيئًا جديدًا أو جميلًا ومن وجهة نظرهم". 

ويقدم د. محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، الموسم السادس من برنامج "الشاهد"، يوميًا في الحادية عشرة مساءً.

برنامج الشاهد

برنامج "الشاهد" يُعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر. إعداد البرنامج من قبل هند مختار والبدري جلال.

أحمد بلبولة الدكتور أحمد بلبولة الشاهد برنامج الشاهد الإخوان الحشاشين محمد الباز

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