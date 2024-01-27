إزالة 14 تعديا على الزراعات وحالات بناء مخالف في الغربية

نفّذت رئاسة مركز ومدينة طنطا، بالتعاون مع الوحدات المحلية القروية حملة قوية لوقف 14 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة في قرى المركز، تم تنفيذ هذه الحملة خلال 24 ساعة، حيث تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص وإزالة الشدات الخشبية، في إطار الجهود المستمرة لمكافحة البناء المخالف والعشوائي في المنطقة.

وفي تصريحه، أوضح الدكتور محمود عيسى، رئيس مركز ومدينة طنطا، أن الحملة شملت وقف أعمال البناء في 14 حالة دون ترخيص، بالإضافة إلى إزالة الشدات الخشبية في 14 حالة لمبانٍ قيد الإنشاء وأدوار مخالفة في منازل قائمة، تم أيضًا مصادرة معدات وخامات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب تلك المخالفات، حيث تم إحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعد أن تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية.

وأكد محافظ الغربية أهمية تكثيف حملات الرصد ومتابعة أي حالات بناء جديدة تحدث، وإزالتها فورًا للحد من هذه الظاهرة والبناء العشوائي غير المرخص، كما أكد على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بهدف ردع أي شخص يتجاوز القانون ويقوم بمخالفات البناء.

محاربة البناء المخالف وتنظيم العمران

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة الإجراءات التي تتخذها السلطات المحلية والمركزية لمحاربة البناء المخالف وتنظيم العمران في المنطقة، وتعكس هذه الجهود التزام الحكومة بتطبيق القانون بشكل صارم وتوفير بيئة حضرية منظمة وآمنة للمواطنين.

وأكد رئيس مركز ومدينة طنطا، أنه حسب توجيهات محافظ الغربية، يجب أن يكون هناك تعاون مستمر وتنسيق قوي بين الجهات المحلية والمركزية والمجتمع المحلي لمواجهة ظاهرة البناء المخالف والعشوائي. ويجب على الجميع الالتزام بالقوانين والأنظمة المعنوان: حملة قوية لوقف حالات البناء المخالفة في مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، والإجراءات القانونية المتخذة.