غدًا.. بدء تقدير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.. موعد إعلان النتيجة

ناقش المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ضوابط العمل خلال فترة أعمال التقدير لكراسات إجابات طلاب الشهادة الإعدادية العامة والمهنية، والوقوف على استعدادات مقار التقدير، وتوفير كل ما يتطلبه أداء العمل خلال هذه الفترة، لإنجاز العمل على أكمل وجه، ومراعاة الدقة في أعمال التقدير والمراجعة، ومراعاة صالح جميع الطلاب.

مراعاة الدقة وإتقان العمل لصالح الطلاب

وأضاف وكيل الوزارة، بضرورة مراعاة الدقة وإتقان العمل لصالح الطلاب، والمراجعة الدقيقة لكراسات الإجابة، والتأكد من تقدير جميع الجزئيات لصالح الطلاب، ومراجعة المرايا لكل كراسة إجابة مع الدرجات الداخلية، ومراعاة الإجابة الثانية للطالب في حالة وجودها، والالتزام بالخطة الزمنية لأعمال التقدير وضبط لجان التقدير في جميع المقار.

وشدد، على منع اصطحاب التليفون المحمول لجميع العاملين بالمقار، وغلق البوابات والالتزام بالتعليمات الأمنية في هذا الشأن، حيث يتم إعداد مقار التقدير اليوم الجمعة، لبدء أعمالها اعتبارا من غدًا السبت، وحتى انتهاء أعمال لجان التقدير.

وكان المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد عقد اليوم الجمعة، اجتماعا مع موجهي عموم المواد الأساسية استعدادًا لبدء تقدير أوراق إجابة الشهادة الإعدادية، بحضور رؤساء لجنة النظام والمراقبة، ولجنة الإدارة للشهادة الإعدادية.

وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية، الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية قد أنهت يوم أول أمس الأربعاء، وراع الجدول إجازة عيد الشرطة وعيد ثورة يناير أمس الخميس، حيث أدى طلاب الشهادة الإعدادية العامة البالغ عددهم 87068 طالبا، الامتحان في 412 لجنة، في مادة العلوم، كما أدى نحو 3492 طالبا من طلاب الإعدادية المهنية الامتحان في 25 لجنة، على مستوى الإدارات التعليمية العشر.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

وأكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن موعد إعلان النتيجة سيتم عقب الانتهاء من التقدير والتصحيح والمراجعة الشاملة، وربما يستغرق الوقت أسبوعين على الأقل، ليتم بعدها اعتماد النتيجة من محافظ الغربية وإعلانها فورًا.