الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

15 مخالفة لمخابز غير ملتزمة بمعايير الصحة في بسيون بالغربية

مخابز
مخابز

تواصل مديرية التموين في محافظة الغربية، جهودها لتعزيز الرقابة وتنفيذ حملات تموينية مكثفة في قطاع المخابز بهدف تحسين جودة المنتجات الغذائية وضمان سلامة المستهلكين، وتعزيز الثقة في هذا القطاع المهم. وفي هذا السياق، تم تحرير عدد من المخالفات لمخابز في مركز ومدينة بسيون خلال حملة تموينية مكبرة.

جرى تنفيذ الحملة بالتعاون بين مديرية التموين في الغربية وإدارة تموين بسيون، بإشراف وكيل وزارة التموين بالغربية، المهندس محمد أبو هاشم، وتحت إشراف رئيس مركز ومدينة بسيون، اللواء إسلام النجار، وتم تفتيش عدد كبير من المخابز في المنطقة، وتم رصد عدة مخالفات خلال التفتيش، بما في ذلك التلاعب في مواصفات الخبز وعدم الامتثال للمواصفات الصحية والنظافة.

 إحالة أصحاب المخابز المخالفة للنيابة العامة

وخلال الحملة، تم تحرير 15 محضرًا للمخالفات المرصودة، وتم إحالة أصحاب المخابز إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم بعد انتهاء التحقيقات والمحاضر اللازمة، تأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود المستمرة لمكافحة التجاوزات والمخالفات في قطاع المخابز بالمحافظة، وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية، طارق راشد رحمي، ومتابعة وزير التموين، الدكتور علي مصلحي.

وقال وكيل وزارة التموين بالغربية، تهدف هذه الحملات إلى ضمان أن يتم احترام المعايير الصحية والنظافة في قطاع المخابز والحفاظ على جودة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلكين، كما تسعى هذه الحملات لبناء الثقة بين المستهلكين والمخابز المحلية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع المخابز.

وأضاف، أن جهود مديرية التموين بمحافظة الغربية تعكس  لتزام الحكومة بحماية المستهلكين وضمان جودة المنتجات الغذائية، مؤكدًا أنه يجب أن يستمر العمل المشترك بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة التموين، والمحافظة، والنيابة العامة، لمكافحة التجاوزات والمخالفات في قطاع المخابز وضمان سلامة المستهلكين.

فيما أكد رئيس مدينة بسيون، ضرورة استمرار تنفيذ مثل هذه الحملات التموينية المكثفة وتعزيز الرقابة على المخابز في المركز والمدينة، لضمان توفير منتجات غذائية آمنة وصحية للمستهلكين، وينبغي أيضًا تكثيف التوعية والتدريب لأصحاب المخابز حول أهمية الامتثال للمعايير الصحية والنظافة، وتشجيعهم على تحسين عمليات الإنتاج والمراقبة الذاتية.

ملات تموينية مكثفة لضمان الامتثال للمعايير الصحية مديرية التموين في محافظة الغربية تنفيذ حملات تموينية مكثفة جودة المنتجات الغذائية مركز ومدينة بسيون رئيس مركز ومدينة بسيون

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