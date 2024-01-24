رفع 140 طن مخلفات وقمامة من "السنطة" بالغربية

أعلنت منى صالح، رئيس الوحدة المحلية في مركز ومدينة السنطة بـمحافظة الغربية، أن مجلس المدينة قد شن حملة واسعة النطاق لـ رفع القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة، بالإضافة إلى أعمال تمهيد ومسح الطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى.

جاء ذلك بمشاركة معدات وعمال مجلس المدينة والوحدات القرية التابعة؛ بهدف تحسين مستوى النظافة في المدينة والقرى التابعة وتحسين جودة البيئة المحيطة، إضافة إلى تسهيل حركة المواطنين والسيارات من خلال تمهيد الطرق وتسويتها.

وأضافت "صالح"، أن حملة النظافة التي نفذتها رئاسة مركز ومدينة السنطة، قد نجحت في رفع حوالي 140أطنان من القمامة والمخلفات المتراكمة في المركز والمدينة، وقد ساهمت هذه الجهود في تحسين المظهر العام للمركز والمدينة وإزالة التراكمات الضارة، مؤكدة أن ذلك يعكس الاهتمام الذي توليه الوحدة المحلية للقضايا البيئية وصحة المجتمع، وأكد أنه سيتم استمرار تكرار هذه الحملات يوميًا للحفاظ على نظافة المنطقة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.



وأوضحت رئيس مركز ومدينة السنطة، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة متمثلة فى الطرق والشوارع، ورفع مخلفات وكنس وغسل أرصفة وبلدورات وشوارع وبوابات وجداريات بمحيط المدارس، ورى الأشجار والاهتمام بالمساحات الخضراء وزرع الأشجار، وغسيل وري أشجار التجميل بمدخل مجلس مدينة السنطة.