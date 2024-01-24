الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 140 طن مخلفات وقمامة من "السنطة" بالغربية

نظافة
نظافة

أعلنت منى صالح، رئيس الوحدة المحلية في مركز ومدينة السنطة بـمحافظة الغربية، أن مجلس المدينة قد شن حملة واسعة النطاق لـ رفع القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة، بالإضافة إلى أعمال تمهيد ومسح الطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى.

جاء ذلك بمشاركة معدات وعمال مجلس المدينة والوحدات القرية التابعة؛ بهدف تحسين مستوى النظافة في المدينة والقرى التابعة وتحسين جودة البيئة المحيطة، إضافة إلى تسهيل حركة المواطنين والسيارات من خلال تمهيد الطرق وتسويتها.

وأضافت "صالح"، أن حملة النظافة التي نفذتها رئاسة مركز ومدينة السنطة، قد نجحت في رفع حوالي 140أطنان من القمامة والمخلفات المتراكمة في المركز والمدينة، وقد ساهمت هذه الجهود في تحسين المظهر العام للمركز والمدينة وإزالة التراكمات الضارة، مؤكدة أن ذلك يعكس الاهتمام الذي توليه الوحدة المحلية للقضايا البيئية وصحة المجتمع، وأكد أنه سيتم استمرار تكرار هذه الحملات يوميًا للحفاظ على نظافة المنطقة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.


وأوضحت رئيس مركز ومدينة السنطة، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة متمثلة فى الطرق والشوارع، ورفع مخلفات وكنس وغسل أرصفة وبلدورات وشوارع وبوابات وجداريات بمحيط المدارس، ورى الأشجار والاهتمام بالمساحات الخضراء وزرع الأشجار، وغسيل وري أشجار التجميل بمدخل مجلس مدينة السنطة.

رئيس الوحدة المحلية في مركز ومدينة السنطة رفع القمامة والمخلفات تمهيد ومسح الطرق الفرعية معدات وعمال مجلس المدينة تحسين مستوى النظافة تسهيل حركة المواطنين والسيارات رئاسة مركز ومدينة السنطة استمرار تكرار هذه الحملات يومي ا

مواد متعلقة

تحرير 22 مخالفة لمخابز بلدية وسياحية بمدينة طنطا في الغربية

زراعة 200 شجرة مثمرة وزينة بمركز ومدينة المحلة في الغربية

ضبط وتحرير 123 مخالفة تموينية خلال 24 ساعة بالغربية

رئيس جامعة طنطا يترأس الاجتماع الدورى لقطاع شئون الدراسات العليا والبحوث

حملة صيانة وإصلاح لأعمدة الإنارة في المحلة الكبرى بالغربية

رفع 280 طن قمامة ومخلفات من شوارع زفتى بالغربية

تشميع 23 محلًا في طنطا لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية

مباحث التموين بالغربية تضبط 109 مخالفات بمراكز المحافظة

الأكثر قراءة

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

التحقيق مع أجنبيتين تديران فيلا للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

عاجل.. حسن المستكاوى يكشف مفاجأة فى الهجوم على محمد صلاح

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار