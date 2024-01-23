الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

رئيس جامعة طنطا يترأس الاجتماع الدورى لقطاع شئون الدراسات العليا والبحوث

جامعة طنطا
جامعة طنطا

ترأس الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم الاجتماع الدوري لقطاع شئون الدراسات العليا والبحوث بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور ياسر الجرف عميد كلية التجارة والدكتورة منى الأعصر عميد كلية الصيدلة والدكتور محمد إبراهيم القائم بعمل عميد كلية الفنون التطبيقية والدكتور مجدي وكوك القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية ووكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ناقش الدكتور محمود ذكي خلال الاجتماع آليات العمل بالقطاع من خلال مستهدفات الخطة الاستراتيجية للجامعة والبرامج التنفيذية للقطاع في محاور تحسين السمعة الأكاديمية والتوظيفية للجامعة، وتحقيق التواصل الفعال مع المؤسسات التعليمية والجامعات ذات التصنيفات الدولية المتقدمة.

وأكد رئيس الجامعة أنه سيتم تنفيذ مجموعة من القرارات وتحديد الآليات القابلة للتطبيق لتعزيز فعالية النشر الدولي والبحث العلمي لخريجي وطلاب الجامعة، مع التأكيد على وجود حوافز مناسبة للمشاركين.

وتناول الاجتماع مناقشات حول المحاور البحثية وربطها بالاحتياجات الفعلية لمنظومة الاقتصاد الوطني وتشكيل فرق عمل متداخلة التخصصات أسوة بما يتم في الجامعات الدولية العريقة، وبما يحقق دراسة وافية من كل الجوانب للأفكار والمحاور البحثية.

الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة لشئون التعليم الاقتصاد الوطني و تشكيل فرق عمل متداخلة التخصصات النشر الدولي والبحث العلمي لخريجي وطلاب الجامعة مع التأكيد على النشر الدولي والبحث العلمي

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