الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تموين الغربية" تضبط 22 تاجرًا يتلاعبون بأسعار السجائر

سجائر
سجائر

أعلن المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، عن استمرار المديرية في سعيها لمكافحة الغش والتلاعب في الأسعار وضمان توافر المواد الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزراة التموين بقيادة الدكتور علي المصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي.

مؤكدًا استمرار الحملات التفتيشية الدورية والتعاون مع الجهات المعنية وأن الحملات ستظل جزءًا أساسيًا من استراتيجية مديرية التموين في محافظة الغربية، للحفاظ على حقوق المستهلكين وضمان توفر المواد الأساسية بأسعار معقولة، وسعيًا لضبط المتجاوزين ومعاقبتهم بشكل صارم جزءًا من الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة التجارية وحماية المواطنين من التلاعب والغش في الأسعار.

وأضاف أن مديرية التموين في محافظة الغربية، أكدت التزامها بمكافحة الغش والتلاعب في الأسعار وحماية حقوق المستهلكين، وذلك من خلال الحملات التفتيشية اليومية التي تقوم بها، تعكس هذه الحملات التزام المديرية بتوفير بيئة تجارية عادلة ومنصفة للجميع، وتضمن توافر المواد الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين.

ونجحت مديرية التموين في ضبط 22 تاجرًا يتلاعبون بأسعار السجائر، حيث قاد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تفتيشية مكبرة بالتعاون مع مفتشي الرقابة التموينية في المديرية لمراقبة وتفتيش محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعي في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وجرى خلال الحملة، تم رصد 22 تاجرًا يقومون ببيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية، تم توثيق المخالفات وإعداد محاضر بالوقائع، وتم إخطار النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتوقيع العقوبات المناسبة لهم.

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية، أن ضبط التجار الذين لم يلتزموا بالتسعيرة الرسمية يعد جزءًا من جهود الحكومة المستمرة في مكافحة الغش والتلاعب في الأسعار وضمان استدامة التموين العادل للمواطنين، مشيرًا إلى أن تطبيق القوانين والعقوبات ضد المخالفين يعزز النظام الاقتصادي ويحمي حقوق المستهلكين.

وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية مكافحة الغش والتلاعب في الأسعار توافر المواد الأساسية وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار الحملات التفتيشية الدورية مديرية التموين في محافظة الغربية ضبط المتجاوزين ومعاقبتهم

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