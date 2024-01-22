تحرير 15 محضرًا لمخالفات بمخابز بلدية وسياحية في الغربية

قامت مديرية التموين بمحافظة الغربية، بتنفيذ حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والسياحية في مركز ومدينة السنطة، وذلك بالتعاون بين مديرية التموين في محافظة الغربية وإدارة تموين السنطة، قاد هذه الحملة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، بإشراف مني صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة.

وأعرب المهندس محمد أبو هاشم عن أهمية قطاع المخابز في تأمين احتياجات السكان من الخبز، وشدد على ضرورة الامتثال للمعايير الصحية والنظافة في عمليات الإنتاج، أشار إلى أن الحملات التموينية المكثفة تعد وسيلة فعالة للرقابة والتأكد من احترام المخابز للمعايير والقوانين المعتمدة.

تم تفتيش عدد كبير من المخابز في المنطقة المستهدفة، وركزت الحملة على مراقبة الامتثال للمواصفات الصحية والنظافة، بالإضافة إلى التحقق من جودة ومواصفات الخبز المُنتج. تم رصد عدة مخالفات خلال التفتيش، مثل التلاعب في مواصفات الخبز وعدم الامتثال للمواصفات الصحية والنظافة، وتم تحرير 15 محضرًا للمخالفات المرصودة.

وعقب إكتمال التحقيقات، تم تحويل أصحاب المخابز إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود مكافحة التجاوزات والمخالفات في قطاع المخابز بالمحافظة، وتوجيهات طارق راشد رحمي محافظ الغربية، ومتابعة الدكتور علي المصلحي وزير التموين.

وأكدت رئيس مركز ومدينة السنطة، مني صالح، أهمية ضمان جودة المنتج والامتثال للمعايير الصحية في قطاع المخابز لضمان سلامة المستهلكين، وأشارت إلى استمرار الجهود المحلية والتنفيذية في تنفيذ الحملات التموينية المكثفة لضمان الامتثال وتحقيق الأهداف المرجوة في هذا القطاع.

وأضافت وتعكس تنفيذ هذه الحملة التموينية المكبرة في مركز السنطة، التزامًا قويًا بتحسين جودة المنتجات الغذائية وضمان سلامة المستهلكين، مشيرًا إلى أن الجهود الحكومية مستمرة في مكافحة التجاوزات وتطبيق القوانين والمعايير الصحية في قطاع المخابز، بالإضافة إلي تعزيز ثقة المستهلكين في جودة المنتجات الغذائية والحفاظ على سلامتهم.