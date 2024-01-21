الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالي قرية ميت الحارون بالغربية: حياة كريمة شمس أشرقت على القرية بعد ظلام

حياة كريمة
حياة كريمة

يعيش سكان قرية ميت الحارون في مركز زفتي بمحافظة الغربية حالة من السرور والتفاؤل بسبب اقتراب انتهاء المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومن خلال حديثهم لـ "الدستور"، يروون قصتهم التي كانت مليئة بالإهمال والفقر في مختلف الخدمات، ويصفون المبادرة بأنها كـ شمس تشرق على القرية بعد فترة طويلة من الظلام.

وفي حديثها، قالت ملك محمود أحد أهالي القرية: "إن القرية كانت تعاني من الإهمال منذ عقود مضت، وكانت في حاجة ماسة لتطوير المدرسة الابتدائية وإنشاء مدارس جديدة للتعليم الأساسي، وإحلال وتجديد مركز صحة الأسرة، ومكتب البريد المتهالك، بالإضافة إلى إعمار المنازل العشوائية المتهالكة." 

وأشارت إلى أن مبادرة "حياة كريمة" قدمت حلًا لهذه المشاكل المستعصية، كما تم إدراج شوارع وحارات القرية ضمن مشروع الصرف الصحي وتجديد شبكتي الكهرباء والمياه، وإدخال الغاز الطبيعي للقرية.

وتعبر ملك عن أمنيات الشباب في القرية بالإنتهاء من إنشاء خط مواصلات وموقف منتظم يربط القرية بالمركز والقرى المجاورة، والذي قد أوشك على الإنتهاء منه قريبًا، مشيرة إلى أن هذه المبادرة العملاقة قد حققت أحلامهم المتراكمة منذ سنوات.

من جهة أخرى، صرحت عبير فودة، سيدة من أهالي القرية، بأنه تم استحداث سوق خضار حضاري بدلًا من السوق العشوائي القديم، وتم تطوير ورصف وإنارة الطريق الزراعي الرابط بين قرية ميت الحارون وقرية كفر ميت الحارون، الأمر الذي كان يعد حلمًا للمزارعين والأهالي وخاصة الذين يعتمدون على هذا الطريق الحيوي.

وتضيف فودة، أن المبادرة قد أدت إلى توفير إضاءة وصيانة للطريق، وزراعة أعمدة كهربائية حتى مدخل القرية، كما تم ضمن المشروع القومي المصري "حياة كريمة" توفير مياه الشرب النقية والصالحة للشرب للأهالي.

ومن جهته، أعرب أحمد علي، شاب من القرية، عن سعادته بتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث أن العديد من الأسر كانت تعاني من ارتفاع أسعار قوارير البوتاجاز وصعوبة توفرها، ويضيف أنه بفضل هذه المبادرة تم توفير الغاز الطبيعي للمنازل، مما أدى إلى تخفيض تكاليف إعداد الطعام وتوفير الوقود.

والجدير بالذكر أن المبادرة "حياة كريمة" لم تقتصر فقط على توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية، بل أتاحت أيضًا فرص عمل للشباب في القرية من خلال تنفيذ مشاريع التطوير والإنشاء، وتعمل المبادرة الآن على مساعدة أهالي القرية في تنفيذ مشروع إنشاء مصنع لتصنيع الملابس، والذي سيوفر فرص عمل جديدة ويساهم في تحسين الاقتصاد المحلي.

وعبر أهالي قرية ميت الحارون عن شكرهم وامتنانهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، على إطلاق مبادرة "حياة كريمة" وتحقيق كل هذه التحسينات في قريتهم، ويعبرون عن أملهم في أن تستمر هذه المبادرة في تحقيق المزيد من التطور والازدهار للمناطق الريفية في مصر.

وتواصل مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى تغيير وجه القرى المصرية، وفي مركز زفتى بمحافظة الغربية يجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من مشروعات المبادرة، ويضم المركز 9 وحدات محلية تخدم 54 قرية و88 تابعا من خلال 876 مشروعا يستفيد منها 599 ألف مواطن، حيث تم تنفيذ 671 مشروعا، وجار العمل في تنفيذ 39 مشروعا وجارٍ البدء في 66 مشروعًا، وذلك بتكلفة تخطت 4.5 مليار جنيه.

حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
أهال قرية ميت الحارون نعيش حالة من السعادة بفضل مبادرة حياة كريمة قرية ميت الحارون مركز زفتى في محافظة الغربية إنتهاء المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة شمس تسطع على القرية بعد ليل طويل من الظلمة تطوير المدرسة الابتدائية وإنشاء مدرسات جديدة للتعليم الأساسي شكرهم وامتنانهم للرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق مبادرة حياة كريمة القرية كانت تعاني من الإهمال منذ عقود مضت

مواد متعلقة

حملة تموينية للتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة بالغربية

محافظ الغربية يبحث مع أعضاء "النواب" و"الشيوخ" مطالب المواطنين

إحباط 120 حالة بناء دون ترخيص في المحلة الكبرى الغربية

زراعة 210 شجرات مثمرة وزينة في مدينة طنطا بمحافظة الغربية

رفع 110 أطنان قمامة من شوارع مركز ومدينة بسيون في الغربية

حملة تموينية على مخابز سمنود بالغربية لمكافحة التجاوزات وضمان جودة الخبز

ضبط 4 أطنان سكر و200 كيلو عسل مجهولة المصدر داخل مصنعين بالغربية

إغلاق 19 محلًا وورشة في مركز ومدينة المحلة الكبري لمخالفتهم المواعيد

الأكثر قراءة

عاجل| صحيفة أمريكية: "حماس" لا تزال تمتلك ذخائر تكفى لضرب إسرائيل عدة أشهر

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

عادل إمام يعتزل الفن.. وابنه يكشف حالته الصحية

عاجل.. أول رد من الأهلى على أزمة صلاح محسن وزوجته (خاص)

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

سعر الذهب اليوم الأحد 21-1-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

احتجاجات على مشاركة إسرائيليين فى معرض تجارى بإيطاليا

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا