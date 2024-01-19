الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 4 أطنان سكر و200 كيلو عسل مجهولة المصدر داخل مصنعين بالغربية

ضمن حملات تموين الغربية
ضمن حملات تموين الغربية

نجحت مديرية التموين في محافظة الغربية، في مصادرة 4 أطنان سكر مجهول المصدر داخل مصنعين أحدهما لإنتاج حلوى الأطفال والآخر لإنتاج العسلية، بدائرة مركز المحلة الكبرى.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا بتمكن حملة للرقابة التموينية بالمديرية من رصد 1700 كيلو سكر مجهول المصدر بمصنع ينتج حلوى للأطفال، و2300 كيلو سكر مجهول المصدر، وبرميل 200 عسل إسود غير مدون عليه بيانات بمصنع لإنتاج العسلية، والمصنعين بدائرة مركز المحلة الكبرى، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضرين بواقعتيِّ الضبط، وجارٍ إخطار النيابة العامة.

وأوضح وكيل الوزارة، أن تعليمات محافظ الغربية، تتبلور في أنه من المهم أن يستمر العمل المشترك بين المسؤولين التنفيذيين والأجهزة الرقابية، وأصحاب المخابز لضمان التزام القوانين والمعايير الصحية، ويتطلب ذلك تعزيز التفتيش المستمر وتكثيف الحملات التموينية في مختلف المناطق والمحافظات.

مركز المحلة الكبرى وكيل وزاره التموين بالغربيه مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية سكر مجهول المصدر سكر حلوي الأطفال والآخر لإنتاج العسلية 2300 كيلو سكر مجهول المصدر عسل إسود غير مدون عليه بيانات دائرة مركز المحلة الكبري

مواد متعلقة

إغلاق 19 محلًا وورشة في مركز ومدينة المحلة الكبري لمخالفتهم المواعيد

مباحث التموين فى الغربية تضبط 89 مخالفة تموينية متنوعة

تحرير 17 محضرًا للمخابز المخالفة في حملة تموينية بزفتي

زراعة 170 شجرة مثمرة وزينة لتحسين المظهر الجمالي ومواجهة التغيرات المناخية بكفر الزيات

ضبط 22 تاجر سجائر يبيعون بأزيد من التسعيرة الرسمية فى الغربية

احتشاد الآلاف لمشاهدة مباراة مصر وغانا فى الغربية

ضبط كميات كبيرة من المواد التموينية المهربة فى حملة رقابية بمدينة طنطا

محافظ الغربية يتابع فعاليات الدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود"

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

نتيجة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق تحدد مصير الفراعنة

بلاغ للنائب العام يتهم أحمد دومة بتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة

بمشاركة الزمالك.. مواعيد مباريات دورة الوحدة الدولية والقنوات الناقلة

بعد مفاوضات الزمالك.. الأهلي يرفض المزايدة على ثنائي زد

الاستماع لأقوال المقيمين فى فندق اندلعت فيه النيران بالدقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس