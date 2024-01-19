ضبط 4 أطنان سكر و200 كيلو عسل مجهولة المصدر داخل مصنعين بالغربية

نجحت مديرية التموين في محافظة الغربية، في مصادرة 4 أطنان سكر مجهول المصدر داخل مصنعين أحدهما لإنتاج حلوى الأطفال والآخر لإنتاج العسلية، بدائرة مركز المحلة الكبرى.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا بتمكن حملة للرقابة التموينية بالمديرية من رصد 1700 كيلو سكر مجهول المصدر بمصنع ينتج حلوى للأطفال، و2300 كيلو سكر مجهول المصدر، وبرميل 200 عسل إسود غير مدون عليه بيانات بمصنع لإنتاج العسلية، والمصنعين بدائرة مركز المحلة الكبرى، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضرين بواقعتيِّ الضبط، وجارٍ إخطار النيابة العامة.

وأوضح وكيل الوزارة، أن تعليمات محافظ الغربية، تتبلور في أنه من المهم أن يستمر العمل المشترك بين المسؤولين التنفيذيين والأجهزة الرقابية، وأصحاب المخابز لضمان التزام القوانين والمعايير الصحية، ويتطلب ذلك تعزيز التفتيش المستمر وتكثيف الحملات التموينية في مختلف المناطق والمحافظات.