الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 22 تاجر سجائر يبيعون بأزيد من التسعيرة الرسمية في الغربية

سجائر
سجائر

نجحت مديرية التموين في محافظة الغربية، في ضبط 22 تاجرًا لـ بيع السجائر بالجملة والقطاعي في مراكز المحافظة، وذلك في إطار التزام المديرية بمكافحة التلاعب في الأسعار وحماية حقوق المستهلكين

وقاد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تفتيشية مكبرة بالتعاون مع مفتشي الرقابة التموينية في المديرية لمراقبة وتفتيش محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعي في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وخلال هذه الحملة، تم رصد 22 تاجرًا يقومون ببيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية، حيث تمت ملاحظة زيادة تتراوح بين 100 و200 جنيه للقاروصة الواحدة، تم توثيق المخالفات وإعداد محاضر بالوقائع، وتم إخطار النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتوقيع العقوبات المناسبة لهم.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود المديرية لمكافحة الغش والتلاعب في الأسعار وضمان توافر المواد الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين، وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية أن الحملات التفتيشية ستستمر بشكل دوري لضمان الامتثال للأسعار المحددة ومكافحة التجاوزات التجارية، وتهدف هذه الجهود إلى ضمان حقوق المستهلكين وتوفير بيئة تجارية عادلة ومنصفة للجميع.

ضبط التجار الذين لم يلتزموا بالتسعيرة الرسمية

وأوضح أبوهاشم، أن ضبط التجار الذين لم يلتزموا بالتسعيرة الرسمية هو جزء من جهود الحكومة المستمرة في مكافحة الغش والتلاعب في الأسعار وضمان استدامة التموين العادل للمواطنين، وأكد أن تطبيق القوانين والعقوبات ضد المخالفين يعزز النظام الاقتصادي ويحمي حقوق المستهلكين.

وأشار إلى أن هذه الحملة التفتيشية تعكس التزام المديرية بمكافحة التلاعب في الأسعار وتحقيق العدالة التجارية وتوفير الحماية الكافية للمستهلك داخل السوق المصري وحماية المستهلك على كل المستويات، وأكد أن هذه الجهود المستمرة ستستمر لضمان توافر المواد الأساسية بأسعار مناسبة وتحقيق العدالة في الأسواق التجارية.

وأكد التزام مديرية التموين في محافظة الغربية بمكافحة الغش والتلاعب في الأسعار وحماية حقوق المستهلكين، وتعكس تلك الحملات التفتيشية التزام المديرية بتوفير بيئة تجارية عادلة ومنصفة للجميع، وضمان توافر المواد الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين.

 

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