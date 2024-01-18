"حياة كريمة" تحقق آمال أهالى قرية كفرالسحيمية مركز زفتى وتغير الواقع

تستمر مبادرة "حياة كريمة" في تحقيق نجاحاتها الملموسة في تغيير حياة الملايين من سكان القرى الأكثر احتياجًا في مصر، وتبرز قرية كفر السحيمية، التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، كنموذج حي للتحسينات والتغيير التي أحدثتها المبادرة، وبتكلفة تخطت 4.5 مليار جنيه، نفذت مبادرة "حياة كريمة" مشروعات تطويرية في 54 قرية و88 تابعة لها بمركز زفتي.

ونفذت المبادرة عددًا من المشروعات التي كانت تعد من أهم مطالب سكان قرية كفر السحيمية، وأسهمت في تحسين الأحوال المعيشية وتحقيق التنمية المستدامة، وكان واحد من المشروعات التي تم تنفيذها هو إنشاء مدرسة جديدة وتحديث المدرسة الموجودة بالفعل في القرية من حيث المباني والأثاث، وقد أسهم ذلك في الحد من ازدحام الطلاب في الفصول الدراسية والقضاء على الكثافات العالية بالفصول، كما تم تحديث مركز الشباب وتجديد الملاعب وتوفير أنشطة جديدة به، وتم رصف الطرق وإنشاء وحدة صحية لخدمة السكان.

وأكد هشام السنباطي، أحد سكان قرية كفر السحيمية، أن القرية كانت تعاني من نقص في الخدمات، حيث كانت لا تحتوي سوى على مدرسة واحدة فقط، وأشاد بتحسينات المبادرة التي ساهمت في تلبية احتياجات القرية وتحقيق تطور ملحوظ في جميع المجالات، وأعرب عن امتنانه للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده في تنفيذ هذه المبادرة وتحقيق التقدم والتطور في الدولة.

من جهته، أشار وائل طعيمة، من سكان قرية كفر السحيمية، إلى أن مبادرة "حياة كريمة" جاءت للنهوض بالقرية بعد سنوات من النقص في الخدمات الأساسية، وأكد أن القرية كانت في حاجة ماسة للعديد من المشاريع التنموية، مثل وحدة صحية وتوصيل الصرف الصحي وتحديث مركز الشباب وإنشاء مكتب بريد ووحدة إطفاء وتوصيل الغاز الطبيعي ورصف الطرق، وأعرب عن سعادته لتنفيذ هذه المشروعات في وقت قصير وبمستوى عالٍ من الجودة.

وأضاف طعيمة: تعكس قرية كفر السحيمية قصة نجاح واضحة، فقد كانت القرية تعاني من غياب الخدمات الأساسية والبنية التحتية المناسبة لعدة سنوات، ومن خلال تدخل مبادرة "حياة كريمة"، تحققت تحسينات جذرية في القرية، وتحسنت جودة حياة سكانها بشكل ملحوظ.

“السحيمية” مثال حي لتأثير "حياة كريمة"

وتجسد قرية كفر السحيمة مثالًا حيًا لتأثير مبادرة "حياة كريمة" على تحسين الظروف المعيشية وتحقيق التنمية المستدامة في القرى التي كانت تعاني من الإهمال منذ عقود، وتعد مبادرة "حياة كريمة" مشروعًا قوميًا شاملًا أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف تحسين جودة حياة سكان القرى الأكثر احتياجًا في مصر، وتهدف المبادرة إلى توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة، وتوفير فرص العمل والتدريب، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه القرى.

وقد قدرت تكلفة تنفيذ المبادرة بأكثر من 4.5 مليار جنيه، وتم تنفيذ مشروعات تطويرية في جميع القرى بمركز زفتي بمحافظة الغربية، بما في ذلك قرية كفرالسحيمية، وقد شملت هذه المشروعات إنشاء مدارس جديدة وتحديث المدارس القائمة، وتحسين مراكز الشباب والملاعب، وتوفير وحدات صحية، وتطوير البنية التحتية بما في ذلك رصف الطرق.

من جهتها، صرحت الدكتورة زينب سامي، منسق المبادرة بمحافظة الغربية، بأن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تهدف إلى الارتقاء بالمستوي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقري المصرية، وأشارت إلى أن المرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة بالغربية تتضمن 54 قرية و88 تابعًا لخدمة 599 ألف مواطن بمركز زفتي، ويتولي جهاز تعمير الساحل الشمالي بوزارة الإسكان مسئولية تنفيذ الأعمال الإنشائية بتكلفة تقديرية 4.5 مليار جنيه، وتشمل أعمالًا لرصف الشوارع وإنارة الطرق، وإنشاء مدارس ومكاتب خدمات حكومية متكاملة، إلى جانب بناء وتطوير مراكز الشباب.

حياة كريمة

حياة كريمة

حياة كريمة

حياة كريمة

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حياة كريمة

حياة كريمة