الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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إحالة واقعة طالبة "علوم طنطا" للتحقيق

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أكد الدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الآداب ومستشار رئيس جامعة طنطا للإتصال السياسي، أن واقعة كتابة إحدى الطالبات عبارة "دكتور أنا أسفة إنى بكتب هنا.. عارفة أن حضرتك جايب امتحان سهل وانا والله مذاكرة.. بس أقسم بالله ما عارفه افتكر حتى أسهل الإجابات"، قد تم إحالتها للتحقيق بالكامل.

قرر رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي، إحالة دكتور المادة ومسؤولو الكنترول والطالبة للتحقيق لبيان كيف تم انتشار هذه الواقعة من جهة، ومن جهة أخرى تعد كتابة مثل هذه الكلمات والعبارات هي إشارة واضحة وعلامة في ورقة الإجابة مما يتطلب تحويل الطالب أو الطالبة للجنة تأديب ومعاقبتها، وأنه سيتم التحقيق في الواقعة بالكامل للوقوف على حقيقة الأمر.

وأكد أنه فور الانتهاء من التحقيقات سيتم رفع مذكرة للدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أى مخالفة لنظم وقواعد الامتحانات.

فيما أكد الدكتور أحمد أبو السعادات مدير المركز الإعلامي لجامعة طنطا، أنه بناءً على المذكرة المقدمة من عميدة الكلية، بدأ اليوم المستشار القانوني للجامعة التحقيق في واقعة طالبة كلية العلوم، بعدما تم تداول صورة من كراسة الإجابة الخاصة بها، والتي كتبت فيها رسالة لدكتور المادة، حاولت استعطافه بمنحها درجة النجاح كاملة، رغم عدم إجابتها على الأسئلة، بحجة أنها لا تستطيع أن تتذكر الإجابة.

وكانت إجابة طالبة بقسم علم الحيوان، بكلية العلوم جامعة طنطا، بورقة الامتحان قد أثارت حالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حاولت استعطاف دكتور المادة بمنحها درجة النجاح كاملة، رغم عدم إجابتها على الأسئلة بحجة أنها لا تستطيع أن تتذكر الإجابة وهو الأمر الذى دفع دكتور المادة بمنحها الدرجة "صفر" ردًا على استهتار هذه الطالبة بالمادة وعدم المذاكرة أسوة بباقي الطلاب.

وشهدت مواقع التواصل انتشار صورة لكراسة إجابة طالبة بكلية العلوم، تضم كلمات استجداء كتبتها الطالبة في ورقة الإجابة، قالت فيها "دكتور أنا أسفة إنى بكتب هنا.. عارفة أن حضرتك جايب امتحان سهل وانا والله مذاكره.. بس أقسم بالله ما عارفه افتكر حتى أسهل الإجابات".

عميد كلية الآداب ومستشار رئيس جامعة طنطا رئيس جامعة طنطا الدكتور محود ذكي مدير المركز الإعلامي لجامعة طنطا تعد كتابة مثل هذه الكلمات والعبارات هي إشارة واضحة وعلامة تطلب تحويل الطالب أو الطالبة للجنة تأديب تحول كل أطراف واقعة طالبة كلية العلوم بجامعة طنطا للتحقيق

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