تطبيق معايير الجامعة الصديقة للبيئة داخل كلية الهندسة

وجه الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، بتطبيق معايير الجامعة الصديقة للبيئة داخل كلية الهندسة كبداية ثم التطبيق بعد ذلك بـ جميع كليات الجامعة، وتقليل استهلاك الطاقة وإعادة تدوير المياه واستخدام الطاقة الشمسية، والأنظمة البيئية في عمليات البناء والتشييد والتشغيل، مكلفا مركز البحوث والاستشارات الهندسية بضرورة تطبيق هذه المعايير في المباني الجاري إنشاؤها والتي سيتم إنشائها مستقبلا، وإعداد دراسة لإمكانية تصميم قطع الغيار المستخدمة في الصناعات المحلية مثل الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى والصناعات الرئيسية بمحافظة الغربية.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، اجتماع مجلس كلية الهندسة، الذى عقد بحضور الدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة، والدكتور مصطفى الصواف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر السمدونى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ولاء نور القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء مجلس الكلية.

وأكد أن الجامعة تعمل دائمًا على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للكلية للعمل على تحسين مخرجات العملية التعليمية والارتقاء بالمنظومة البحثية، مشيرًا إلى أن الكلية بخبراتها تستطيع صناعة مستقبل أفضل للأجيال المستقبلية وتوجيه البرامج الأكاديمية لخدمة الجدارات الخارجية لسوق العمل، لافتا أن هناك أولوية لدى إدارة الجامعة لتوطين التكنولوجيا وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة القائمة على الابتكار والاستثمار المعرفي وتطوير الاقتصاديات القائمة على البحث العلمي والابتكار ذات المردود الاقتصادي القوى، موجها بضرورة انشاء برامج أكاديمية جديدة متميزة تتواكب مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وتلبي احتياجات سوق العمل المحلى والدولي والعالمي.

كما أدار رئيس الجامعة، حوارا مع أساتذة الكلية حول تفعيل الآليات اللازمة لتحقيق أهداف خطة الكلية والجامعة الاستراتيجية، في مجالات التواصل مع الشركات والتصنيف الدولي والتوظيف وتحسين البرامج الأكاديمية.