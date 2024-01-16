الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعة 150 شجرة لتحسين المظهر الجمالي في زفتى بالغربية

زراعة شجر
زراعة شجر

أعلن المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، عن خطوة جديدة تهدف إلى تحسين المظهر الجمالي ومكافحة التغير المناخي في المركز والمدينة، من خلال زراعة 150 شجرة مثمرة وزينة، في عدد من القرى التابعة للمركز والمدينة.

تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود التجميل والتشجير التي تشهدها محافظة الغربية، في إطار مبادرة زراعة 100 مليون شجرة التي أطلقها رئيس الجمهورية، وتهدف المبادرة إلى التوسع في المساحات الخضراء والاهتمام بالبيئة ومواجهة التغيرات المناخية التي تواجه البلاد.

 تقييم شامل للاحتياجات والفرص المتاحة

وفي تصريحه، أوضح فايد أنه تم اختيار شوارع المدينة والقرى التي تمت زراعة الشجر فيها بناءً على تقييم شامل للاحتياجات والفرص المتاحة، تم اختيار أنواع الأشجار التي تلائم المنطقة وتتحمل ظروف البيئة المحيطة، بهدف ضمان استمرارية النباتات وتوفير غطاء نباتي متنوع يساهم في تحسين البيئة.

وأشار فايد إلى أن زراعة الأشجار وتشجير المناطق الحضرية والريفية تُعتبر وسيلة فعالة لمقاومة التغير المناخي وتحسين جودة الهواء والمناظر الطبيعية، فالأشجار تعمل كمصفاة طبيعية تمتص غازات الاحتباس الحراري وتحسن جودة الهواء بإزالة الشوائب وإصدار الأكسجين، كما توفر الأشجار ظلًا ومأوى وتحافظ على التنوع البيولوجي.

وأكد رئيس مدينة زفتى أن هذه الجهود تأتي في إطار المساهمة في مبادرة زراعة 100 مليون شجرة، والتي تعد إحدى المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة في مصر، وتعكس هذه المبادرة التزام الحكومة بمكافحة التغير المناخي والحفاظ على الموارد الطبيعيةوالبيئة في البلاد.

وفي ختام تصريحه، شكر فايد، جميع المشاركين في هذه الحملة، بما في ذلك الفرق العاملة والمتطوعين، على جهودهم المبذولة في زراعة الشجر والعمل على تحقيق أهداف الحملة، وأشار إلى أن هذا الإنجاز هو بداية لمشروع أوسع يهدف إلى زراعة المزيد من الأشجار وتوسيع المساحات الخضراء في شوارع وطرقات المركز والمدينة.

المحاسب إبراهيم فايد يزرع 150 شجرة لتحسين المظهر الجمالي ومكافحة التغير المناخي في مركز ومدينة زفتي رئيس مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية تحسين المظهر الجمالي ومكافحة التغير المناخي زراعة 150 شجرة مثمرة وزينة جهود التجميل والتشجير محافظة الغربية الاحتباس الحراري وتحسن جودة الهواء

مواد متعلقة

"رحمي": حديقة الأندلس أهم المشاريع التي تقام في قلب عروس الدلتا

محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات الرصف والتطوير بـ طنطا

إصابة شاب إثر مشاجرة على أولوية المرور بـ "توكتوك" في زفتي

زراعة 200 بمركز ومدينة طنطا ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

ضبط 11 تاجرًا يبيعون السجائر بأسعار تفوق السعر الرسمي في الغربية

موهوب قطور.. طفل بالإبتدائي يبدع في رسم الأشكال الكرتونية

حملة تموينية تستهدف المخابز في كفر الزيات بالغربية

النني الكبير: ابني جاهز لموزمبيق ومشاركة محمد متروكة لـ"فيتوريا"

الأكثر قراءة

إيقاف أحمد عبدالعزيز مقدم برنامج "الوسط الفني"

عاجل.. وفاة 4 مدنيين وإصابة 5 فى هجمات الحرس الثورى الإيرانى على أربيل

جهود أمنية مكثفة للعثور على طفلة مختفية في المنوفية

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

تفاصيل التحقيق مع المتهم بقتل زوج أخته في الطالبية

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

ماجد حبته

منتدى التشاؤم العالمى!

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين