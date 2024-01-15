الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شاب إثر مشاجرة على أولوية المرور بـ "توكتوك" في زفتي

الضحية
الضحية

تعرض  شاب في نهاية العقد الثاني من عمره لاعتداء بالأسلحة البيضاء في قرية "منية المباشرين" التابعة لـمركز زفتى، في محافظة الغربية، وقد أسفر هذا الاعتداء عن إصابة الشاب بجروح قطعية في الرأس والذراع والبطن، مما تسبب في دخوله غرفة العناية المركزة في حالة حرجة.

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادثة، حيث تلقت شرطة النجدة بلاغًا من الأهالي أنهم رصدوا اعتداءً على شاب داخل قرية منية المباشرين، التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة.

نتائج المعاينة الأولية

ووفقًا للمعاينة الأولية، تبين أن الشاب المجني عليه يُدعى شعبان زين العابدين، وهو يبلغ من العمر 20 عامًا ويقيم في قرية منية المباشرين، وقد أُصيب بجروح قطعية في الرأس والبطن، حيث وُصفت حالته بالحرجة.

وحسب شهود عيان بقرية منية المبشرين التابعة للوحدة المحلية لقرية سنباط دائرة مركز زفتي، بمحافظة الغربية، فإن مشادة كلامية حدثت بين المجني وعليه والمتهمين بسبب اولوية المور لمركبتي توك توك، داخل إحدي حارات القرية، نشب عنها إشتباك بالأيدي وآلة حادة كانت بصحبة احد المتهمين فأصاب بها المجني عليه وتم نقلها علي الفور للمستشفي.

ونجح الفريق الأمني بمركز شرطة زفتي، تحت إشراف العقيد احمد الشهاوي، مأمور المركز، في القبض على المتهمين وهما "وائل.ع" و"محمد.ر"، ويقيمان في نفس المنطقة التي حدثت فيها الحادثة، وقد تم تحرير محضر برقم 625 لسنة 2021 جنح مركز زفتى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة. 

تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادثة، بالإضافة إلى تكليف إدارة البحث الجنائي بسرعة التحريات حول الواقعة واستجواب شهود العيان وتحليل وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادثة.

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