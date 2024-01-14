الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع رجل مجهول الهوية بعد صدمه قطار بطنطا

قطار
قطار

توفي رجل مجهول الهوية في حادث مأساوي بعد صدمه من قبل قطار متجه من طنطا إلى المحلة أثناء عبوره شريط السكك الحديدية من معبر غير شرعي بـ إجدي قري مركز طنطا، وقد تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بالحادث المأساوي.

وفور تلقي الإخطار، هرعت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع الحالة، وبعد المعاينة الأولية، تبين أن الرجل الذي لقي مصرعه يبلغ من العمر حوالي العقد الرابع من عمره، تم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا، تحت تصرف النيابة العامة.

وفورًا قررت النيابة العامة فتح تحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة خيال الواقعة، وتم أيضًا استدعاء الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على جثة الضحية والكشف عن هويته، كما تم أخطار الأجهزة المعنية لتنفيذ التحريات اللازمة لتحديد هوية الشاب والكشف عن ملابسات الحادث.

وتكثف مباحث الغربية من مجهوداتها للبحث عن هوية المتوفي وإبلاغ أهليتهم لإستلام الجثة، ولم يتم الكشف عن هوية الشاب المجهول الذي لقي مصرعه في الحادث حتي اللآن، ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات والجهود للكشف عن هويته وإبلاغ ذويه بالحادث.

مصرع رجل مجهول الهوية بعد صدمه قطار ا في معبر غير شرعي إجدي قري مركز طنطا مدير امن الغربيه تحت تصرف النيابة العامة لأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف هوية المتوفى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

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