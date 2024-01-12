الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 42 "توكتوك" ودراجة نارية مخالفة خلال حملة أمنية بالغربية

حملة مرورية
حملة مرورية

نفذت الإدارة العامة للمرور بمحافظة الغربية، حملة موسعة لضبط مركبات "التوكتوك" والدراجات النارية المخالفة، في مدن طنطا والمحلة الكبرى وكفر الزيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 نتائج الحملة

 وقد أسفرت الحملة عن ضبط 42 مركبة "توكتوك" ودراجة نارية مخالفة وغير مرخصة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقد تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، بالإضافة إلى إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه هذه المخالفات وأصحابها، وتأتي هذه الحملة في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن محافظة الغربية، بضرورة استمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري وتطبيق قوانين المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، بما في ذلك مركبات "التوكتوك".

 تسيير حركة المرور وتحقيق الانضباط المروري

 

كما تأتي هذه الحملة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية، لتكثيف الحملات المرورية على جميع الطرق والميادين لتسيير حركة المرور وتحقيق الانضباط المروري، والحد من حوادث الطرق.

وكان اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، أكد على ضرورة استمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري وتطبيق قوانين المرور على جميع السائقين بما في ذلك قائدي مركبات التوك توك، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتكثيف الحملات المرورية وتحقيق الانضباط المروري والحد من حوادث الطرق، موضحًا أن هذه الخطوة الحازمة تهدف إلى تعزيز السيطرة والانضباط المروري في المحافظة، وأنه سيتم مواصلة الحملات وتكثيفها في المستقبل بهدف تحسين السلامة المرورية وضبط المخالفين للقوانين المرورية.

تأتي هذه الحملة استجابةً للتحديات المتزايدة فيما يتعلق بحركة المرور والسلامة العامة، وتعكس التزام إدارة مرور الغربية بتحقيق الانضباط المروري وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، واستمرار هذه الجهود سيساهم في خفض حوادث الطرق وتحسين السلامة المرورية في محافظة الغربية وكذلك ضبط المخالفين للقوانين المرورية.

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