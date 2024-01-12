أمطار على الغربية ورفع حالة الطوارئ بالمدن والمراكز

تعرضت مراكز ومدن محافظة الغربية، مساء أمس الخميس، لـ هطول أمطار متوسطة وخفيفة، وظهور للسحب المنخفضة والمتوسطة في أغلب المناطق، مما تسبب في انخفاض درجات الحرارة، واستمرت الأمطار حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وتسببت الأمطار في تكون بعض من برك ومستنقعات طينية في مختلف أنحاء المحافظة، كما تعطلت بعض الشوارع وشهدت صعوبة في حركة السير، واستجابت محافظة الغربية لهذه الأوضاع الطارئة من خلال رفع حالة الطوارئ القصوى، حيث وجه محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء للتواجد المستمر في الشوارع لمتابعة تصريف مياه الأمطار من بيارات الصرف الصحي وبلوعات الأمطار.

وتفاعلت السلطات التنفيذية داخل المحافظة، بسرعة مع هذه الظروف الجوية، حيث وجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء والمراكز بضرورة شفط مياه الأمطار فور تجمعها في الشوارع، وتم تنفيذ هذا الإجراء بالتعاون مع فروع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تسهيل حركة المرور وتوفير الراحة للمواطنين.

من جهتها، رفعت شركة الكهرباء حالة الطوارئ في المحافظة، استعدادًا لأي انقطاع في التيار الكهربائي قد يحدث في بعض المناطق بالمدن أو القرى نتيجة الأمطار، يأتي ذلك في إطار توجيهات الشركة للحفاظ على استقرار التيار الكهربائي وتأمين الخدمة للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن هطول الأمطار في المحافظة يعتبر أمرًا طبيعيًا في فصل الشتاء، ووجه محافظ الغربية برفع حالة الطوارئ بالمحافظة، وتأتي تلك الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل السلطات المحلية والجهات المعنية في إطار حرصها على سلامة المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية في جميع الأوقات.

ومن المتوقع أن تعود الأحوال الجوية إلى الاستقرار تدريجيًا، وأن يستمر الطقس صافيًا في الأيام المقبلة، مع احتمالية هطول أمطار خفيفة في بعض المناطق، ينصح المواطنون بمتابعة تعليمات الجهات المعنية واتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الطقس الغير مستقرة.

أمطار علي الغربية

أمطار علي الغربية

أمطار علي الغربية

أمطار علي الغربية

أمطار علي الغربية

أمطار علي الغربية