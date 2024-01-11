زراعة 150 شجرة لتجميل قرى المحلة الكبرى بالغربية

أعلن اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، عن زراعة 150 شجرة مثمرة وزينة في عدد من قرى المركز بجانب المدينة، كجزء من حملات التجميل والتشجير التي تهدف إلى تحسين المظهر الجمالي للقرى والمدينة، والحد من تأثير التغيرات المناخية.

وقال رئيس المدينة، إن هذه الأعمال تأتي في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، التي أطلقها رئيس الجمهورية، وتأتي هذه الجهود في إطار التوسع في المساحات الخضراء والاهتمام بالبيئة والتغيرات المناخية التي تشهدها البلاد، حيث تعتبر زراعة الأشجار وتشجير المناطق الحضرية والريفية إحدى الوسائل الفعالة لمقاومة التغير المناخي وتحسين جودة الهواء والمناظر الطبيعية.

تقييم شامل للاحتياجات والفرص المتاحة بالقرى

وأكد أنه تم اختيار القرى التي تمت زراعة الشجر فيها بناءً على تقييم شامل للاحتياجات والفرص المتاحة، وقد تم اختيار أنواع الأشجار التي تلائم المنطقة المحلية وتتحمل ظروف البيئة المحيطة، تضمن هذا التنوع في الأنواع استمرارية النباتات وتوفير غطاء نباتي متنوع يساهم في تحسين البيئة.

وأضاف، أنه علاوة على ذلك، تعتبر زراعة الأشجار فرصة للتوعية البيئية والتشجيع على المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الطبيعة، وقد تم تنظيم فعاليات توعوية وورش عمل لتشجيع الأهالي والشباب على الاهتمام بالبيئة وأهمية زراعة الأشجار، وتأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لمكافحة التغير المناخي والحفاظ على البيئة الطبيعية.

واختتم بأنه من المتوقع أن تستمر هذه الحملات في المستقبل، وأضاف رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه يعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على توسيع نطاق التشجير وتجميل المناطق الحضرية والريفية في المركز والمدينة، وأن هذه الخطوة تعكس الاهتمام المتزايد بالقضايا البيئية والتنمية المستدامة في جميع محافظات مصر، وذلك حسب توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في زراعة الأشجار المثمرة والزينة.