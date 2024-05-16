"معطر جو" يتسبب فى قفز سيدتين من "توك توك" وإصابتهما بالدقهلية

أصيبت مدرسة بنزيف في المخ وكسور بالجسم فيما أصيبت صديقتها بكدمات، وذلك جراء قيامهما بالقفز من "توك توك" كانا يستقلانه على طريق "الكردي- الرياض" بنطاق مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية بعد ظنهما تعرضهما للاختطاف على يد السائق لقيامه برش معطر جو برائحة المسك خلال سيره وظنهم أنه مخدر.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد كريم حمدي، مأمور مركز شرطة منية النصر، من مستشفى منية النصر المركزي بوصول المدعوة" دعاء.ا.م.م"، 45 عامًا، مدرسة ومقيمة بندر الكردي، مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات بالجبهة وأسفل الرأس واشتباه نزيف بالمخ.

تفاصيل الواقعة

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز منية النصر بقيادة الرائد محمد صبح، رئيس المباحث، وبالفحص، وسؤالها قررت أنه حال استقلالها مركبة "توك توك"، رقم "د ب ل 8984"، قيادة المدعو "رضا.ا.ا.م"، 52عامًا، سائق "توك توك"، ومقيم بذات العنوان، رفقة صديقتها المدعوة "رشا.ع.إ"، 40 عامًا، موظفة بمعهد كفر الكردي ومقيمة بذات العنوان وسيرهم على طريق"الكردي- الرياض"، وأمام قرية الرياض دائرة المركز قام قائد "التوك توك" برش معطر جو برائحة المسك وظنهما قيامه برش مخدر، فقامتا بالقفز من "التوك توك" حال سيره، مما أدى إلى حدوث إصابتهما ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز منية النصر من ضبط قائد "التوك توك"، وبسؤاله قدم رخصتي قيادة وتسيير ساريتين وجرى التحفظ على عبوة الرش والمركبة، وبسؤاله نفي قيامه برش مادة مخدرة وقيامه برش معطر جو بالمسك داخل "التوك توك"، وظن السيدتان تعرضهما للاختطاف .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2263 لسنة 2024 إداري مركز منية النصر، وجري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.