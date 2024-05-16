الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سمية الخشاب أمام النيابة: "استدرجونى لفخ رامز جلال"

سمية الخشاب في برنامج
سمية الخشاب في برنامج رامز جاب من الآخر

استمعت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، لأقوال الفنانة سمية الخشاب في بلاغها ضد الفنان رامز جلال بسبب تعرضها لمقلب برنامجه الرمضانى "رامز جاب من الآخر".

وأشارت “الخشاب” أمام جهات التحقيق، إلى أنها تعرضت لإصابات خلال مشاركتها في البرنامج واتهمت فريق الإعداد ورامز جلال ومنتجي برنامجه، بأنهم خدعوها وتسببوا في تعذيبها.

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كسور وخلع وتمزق.. سمية الخشاب تتقدم ببلاغ ضد "رامز جاب من الآخر"

وكشفت الفنانة سمية الخشاب خلال أقوالها، أن إصابتها استدعت احتجازها في المستشفى بإمارة دبي بعد تصوير الحلقة، إذ أصيبت بكسر في قدمها اليسرى وذراعها، فضلًا عن الكدمات والخلع في طرف الكعب وتمزق الأربطة، ما استلزم علاجها نحو 21 يومًا إلا أنها تحاملت على نفسها بتجرع الأدوية والمسكنات لاستكمال تصوير مسلسل من بطولتها.

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