سمية الخشاب أمام النيابة: "استدرجونى لفخ رامز جلال"

استمعت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، لأقوال الفنانة سمية الخشاب في بلاغها ضد الفنان رامز جلال بسبب تعرضها لمقلب برنامجه الرمضانى "رامز جاب من الآخر".

وأشارت “الخشاب” أمام جهات التحقيق، إلى أنها تعرضت لإصابات خلال مشاركتها في البرنامج واتهمت فريق الإعداد ورامز جلال ومنتجي برنامجه، بأنهم خدعوها وتسببوا في تعذيبها.

وكشفت الفنانة سمية الخشاب خلال أقوالها، أن إصابتها استدعت احتجازها في المستشفى بإمارة دبي بعد تصوير الحلقة، إذ أصيبت بكسر في قدمها اليسرى وذراعها، فضلًا عن الكدمات والخلع في طرف الكعب وتمزق الأربطة، ما استلزم علاجها نحو 21 يومًا إلا أنها تحاملت على نفسها بتجرع الأدوية والمسكنات لاستكمال تصوير مسلسل من بطولتها.