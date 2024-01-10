الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتهاء تشجير جسر كورنيش النيل بزفتى: مطالبات بتحويله لشارع 306

اعمال تشجير كورنيش
اعمال تشجير كورنيش الجزيرة

أعلن إبراهيم فايد، رئيس مجلس مدينة زفتى في محافظة الغربية، الانتهاء من المرحلة الأولى لتمهيد وتشجير جسر كورنيش النيل في أرض الجزيرة بزفتى، يأتي هذا الإعلان بعد جهود ذاتية بارزة وتعاون مجتمعي مثمر بين مجلس مدينة زفتي، وإحدى الجمعيات المدنية المشاركة في العمل العام والمشاركات المجتمعية.

الدور المكمل للمجتمع المدني
ووجه رئيس المدينة إبراهيم فايد، الشكر للقائمين على الجمعية المشاركة، معربًا عن إيمانه بأن المجتمع المدني يلعب دورًا مكملًا للعمل التنفيذي، وأكد أن مشاركة جمعيات مثل هذه تعد دعوة لكل محبي العمل العام للانضمام إلى الأعمال التطوعية التي تعود بالنفع على المجتمع بشكل عام.

وقال صلاح بدوي، أحد المهتمين بالعمل العام، تمثل الانتهاء من المرحلة الأولى لتمهيد وتشجير جسر كورنيش النيل في منطقة الجزيرة بزفتى نتاجًا واضحًا للجهود الذاتية والتعاون المجتمعي، يشكل هذا المشروع إضافة إيجابية للمدينة ويعزز البيئة الحضرية ويوفر فرصًا للترفيه والاستجمام للسكان، بعد ان كان مكان مهمل للقمامة وما شابه، ويجب على الجهات التنفيذية والمحافظة الالتزام بتلبية طلبات الأهالي وتنفيذ المشاريع المستقبلية التي تعود بالنفع على المجتمع وتحسن جودة الحياة في المنطقة.

من جهتها، عبّرت أماني لاشين، نائب رئيس جمعية زفتى بعيون شبابها، عن تقديرها لمجلس مدينة زفتى على التعاون والمتابعة الفعالة لإنجاز المشروع، وأكدت لاشين، التزام الجمعية بمواصلة المشاركة المجتمعية تحت إشراف الجهات التنفيذية للمحافظة، كما طالبت بإعادة إعمار وتطوير المكان ليصبح متنفسًا على النيل لأهالي زفتى ويكون امتدادًا للكورنيش القديم، وتنفيذ المحافظة وعدها بإنشاء شارع 306 هنا في زفتي في هذا المكان علي غرار الشارع الموجود في طنطا ون قبله في القاهرة.

متطلبات الأهالي والتزام المحافظة

في سياق آخر، نقلت "الدستور"، طلبات أهالي زفتى إلى محافظ الغربية، طارق رحمي، بإنشاء شبيه لشارع 306 بطنطا في المكان المشار إليه، وقد وعد المحافظ بتلبية هذه الطلبات، وطالب أهالي منطقة الجزيرة محافظ الغربية بالإسراع في تنفيذ هذا المشروع الذي سيعود بالنفع الاقتصادي والجمالي والأمني على المنطقة التي كانت مهجرة وتعرضت للتجاوزات القانونية.

اعمال تشجير كورنيش الجزيرة
اعمال تشجير كورنيش الجزيرة
اعمال تشجير كورنيش الجزيرة
اعمال تشجير كورنيش الجزيرة
اعمال تشجير كورنيش الجزيرة
اعمال تشجير كورنيش الجزيرة
اعمال تشجير كورنيش الجزيرة
اعمال تشجير كورنيش الجزيرة
اعمال تشجير كورنيش الجزيرة
اعمال تشجير كورنيش الجزيرة
اعمال تشجير كورنيش الجزيرة
اعمال تشجير كورنيش الجزيرة
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