الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 10 سنوات لمتهم بابتزاز فتاة فى سوهاج

صورة أرشيفية لمتهم
صورة أرشيفية لمتهم

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "ا.ز.ع." عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بتهديد المجني عليها "م.ن.ص" بكتابة عبارات عليها وتهديدها بنشر صور لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بدائرة مركز أخميم.

المشدد 10 سنوات لمتهم بتهديد فتاة فى سوهاج

تعود أحداث القضية إلى عام 2023  بدائرة مركز أخميم، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بتهديد المجني عليها وإفشاء أمور خادشة للشرف وتهديدها بنشر صور خاصة بها، كما اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية، وحرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها السابق.

النيابة العامة تحريات الاجهزة الامنية وزارة الداخلية أمن سوهاج جهات التحقيق سوهاج المشدد 10 سنوات

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