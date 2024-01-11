الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة زفتى يشدد على رقابة المخابز لتوفير رغيف العيش للمواطنين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قام إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، بتوجيهات من  محافظ الغربية، طارق رحمي، بتشديد الرقابة على المخابز بمركز ومدينة زفتي، وذلك بهدف توفير رغيف العيش للمواطنين، يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتلبية احتياجات السكان وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة.

وفقًا لتوجيهات طارق رحمي، محافظ الغربية، حيث أكد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري إدارات التموين، بالتعاون مع الجهات المعنية لتشديد الرقابة على المخابز ومراقبة عملية إنتاج الخبز، يهدف ذلك إلى ضمان الانتهاء من خبيز الحصة المقررة لكل مخبز، والتأكد من تطبيق المواصفات واستخدام الموازين الصحيحة، بالإضافة إلى مراجعة النظافة العامة للمخابز.

وأكد فايد، أن هذه الخطوة تعكس الحرص الكبير على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير رغيف العيش بشكل مستمر، كما تهدف إلى تفادي الازدحام الذي يحدث في مخابز العيش في مختلف مناطق المحافظة.

وأضاف وتعكس هذه الإجراءات التزام السلطات المحلية بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، حيث يعتبر توفير الخبز ضرورة أساسية للمجتمع، ويعد رغيف العيش من المواد الغذائية الأساسية التي يعتمد عليها الأفراد يوميًا.

وأكد فايد، إستمرار هذه الجهود المبذولة في تعزيز الرقابة على المخابز وتوفير رغيف العيش بشكل مستدام، ومن المهم أن يلتزم جميع أصحاب المخابز والعمال بتنفيذ المتطلبات والمعايير المحددة، وأن يتم معالجة أي مخالفات تظهر خلال عملية الرقابة، والتي تسهم هذه الجهود في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة وتلبية احتياجات السكان بشكل فعال.

وفي السياق ذاته، تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 48 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركزى  بسيون، وكفر الزيات، خلال 48 ساعة.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز في مركزي  بسيون، وكفر الزيات وحررت 48 محضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب في الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.
 

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رئيس مدينة زفتي يشدد على رقابة المخابز لتوفير رغيف العيش للمواطنين رئيس مركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية محافظ الغربية الرقابة على المخابز بمركز ومدينة زفتي احتياجات السكان وتحسين الوضع الاقتصادي لحصة المقررة لكل مخبز

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