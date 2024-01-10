الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

تموين البحر الأحمر: حملاتنا مستمرة على الأسواق ولدينا فائض فى السلع

وكيل تموين البحر
وكيل تموين البحر الأحمر

قال شاذلي عايش، وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، إن الأسواق والمتاجر في مدن المحافظة تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتوافر السلع الغذائية اللازمة دون أي نقص، لافتًا إلى أنه تم طرح كميات من أنابيب البوتاجاز بعدد من المدن بكميات زائدة بسبب زيادة الاستهلاك بسبب فصل الشتاء، مؤكدًا أن هناك رقابة مُحكمة على أسواق مدن المحافظة المختلفة.

أضاف وكيل تموين البحر الأحمر، لـ«الدستور»، أن معارض السلع المخفضة تعمل في عدة مدن بالمحافظة منذ تدشينها بشكل مستمر لتوفير المنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بأقل من مثيلاتها في الأسواق، لافتًا إلى أن الأسعار المعروضة بالمنافذ التي تنظمها المديرية، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالبحر الأحمر تلقى إقبالًا كبيرًا، بجانب بعض المبادرات من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب، مؤكدًا استمرار المعارض بتعليمات من وزارة التموين ومحافظ البحر الأحمر.

وتابع: أن هناك حالة رواج في منافذ بيع السلع المخفضة وإقبالا ملحوظا عليها من المواطنين بفضل الخصومات التي يتم تقديمها بنسب تصل الي 30% على بعض السلع، وبذات الجودة، مشيرًا إلى حملات التفتيش المستمرة علي الأسواق والمحال التجارية لمراقبة الأسعار ومواجهة محتكري السلع، وتحرير محاضر فورية للمخالفين دون تهاون مع أي شخص يحاول استغلال المواطنين.

واستطرد وكيل تموين البحر الأحمر، أن هناك عددًا من معارض السلع الغذائية والخضروات والفاكهة، بجميع مدن المحافظة منها 4 معارض بمدن رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا بتخفيضات وصلت لـ30% على مختلف السلع، بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين وبعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات.

وزارة التموين السلع الغذائية البحر الاحمر معارض السلع تموين البحر الأحمر رأس غارب الغردقة

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