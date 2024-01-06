الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء قداس عيد الميلاد بكاتدرائية الأنبا شنودة فى الغردقة (صور)

كنيسة الأنبا شنودة
كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة

ترأس الأنبا ايلاريون البراموسى، أسقف مطرانية البحر الأحمر، اليوم السبت، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الانبا شنودة بمنطقة الدهار بمدينة الغردقة، بحضور اللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، واللواء محيى سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، وقيادات المحافظة.

كما حضر قداس عيد الميلاد المجيد بأكبر كنائس مدينة الغردقة المئات من الاخوة الاقباط وسط إجراءات أمنية مشددة داحل وخارج الكنيسة، حيث شددت مديرية أمن البحر الأحمر من إجراءاتها الأمنية بمحيط الكنائس واديرة المحافظة تزامنا مع أحتفالات عيد الميلاد المجيد.

واغلقت الأجهزة الامنية الطرق الجانبية المحيطة بالكنائس والأديرة، ورفع كافة السيارات المتروكة المجاورة لها من قبل رجال المرور، ومنع الزحام لفرض حرم أمني كافي.

وقدم العديد من أهالى مدينة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر بشكل عام التهانى لقيادات الكنيسة والاخوة الاقباط بعيد الميلاد المجيد، وسط حالة من الفرحة والسرور بين اطياف الشعب المصرى كافة فى محافظة البحر الأحمر.

ورفعت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، حالة الطوارئ قبل ساعات قليلة من بدء قداس عيد الميلاد المجيد،وذلك بناء على توجيهات وتعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ الإقليم.

الغردقة قداس كنيسة عيد الميلاد البحر الاحمر

مواد متعلقة

تضامنًا مع أطفال غزة.. مدارس الغردقة تطلق مبادرة "ومن أحياها"

تزامنًا مع أعياد الميلاد.. رفع حالة الطوارئ بالبحر الأحمر وإجراءات أمنية مشددة

"البحر الأحمر" تبدأ التحول الرقمي الشامل 22 يناير

إصابة 18 شخصًا فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "سفاجا - الغردقة"

16 راكبًا بينهم أجانب.. تفاصيل إنقاذ لنش سياحى من الغرق فى الغردقة

اعتبارًا من الغد.. مرسى علم تستقبل 25 ألف سائح من 13 دولة أوروبية

تكثيف أعمال النظافة بشوارع الغردقة ومحيط الكنائس استعدادًا لعيد الميلاد المجيد

28 مصابًا من جنسيات إفريقية بانقلاب أتوبيس فى البحر الأحمر

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

إخوان كاذبون.. تفنيد رواية الإرهابية حول قانون بيع الأراضى الصحراوية للأجانب

موعد إجازة البنوك في عيد الميلاد المجيد 2024

تعميق التصنيع المحلى لتعزيز الاكتفاء الذاتى ومواجهة التضخم

العطلات الرسمية.. إجازات شهر فبراير 2024 وجميع إجازات العام الجديد

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر فى مواجهة تنزانيا وديًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

بدأت بـ صالح العارورى.. إسرائيل تُفعل "نيلى" لاغتيال قادة حماس

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة