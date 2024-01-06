بدء قداس عيد الميلاد بكاتدرائية الأنبا شنودة فى الغردقة (صور)

ترأس الأنبا ايلاريون البراموسى، أسقف مطرانية البحر الأحمر، اليوم السبت، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الانبا شنودة بمنطقة الدهار بمدينة الغردقة، بحضور اللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، واللواء محيى سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، وقيادات المحافظة.

كما حضر قداس عيد الميلاد المجيد بأكبر كنائس مدينة الغردقة المئات من الاخوة الاقباط وسط إجراءات أمنية مشددة داحل وخارج الكنيسة، حيث شددت مديرية أمن البحر الأحمر من إجراءاتها الأمنية بمحيط الكنائس واديرة المحافظة تزامنا مع أحتفالات عيد الميلاد المجيد.

واغلقت الأجهزة الامنية الطرق الجانبية المحيطة بالكنائس والأديرة، ورفع كافة السيارات المتروكة المجاورة لها من قبل رجال المرور، ومنع الزحام لفرض حرم أمني كافي.

وقدم العديد من أهالى مدينة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر بشكل عام التهانى لقيادات الكنيسة والاخوة الاقباط بعيد الميلاد المجيد، وسط حالة من الفرحة والسرور بين اطياف الشعب المصرى كافة فى محافظة البحر الأحمر.

ورفعت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، حالة الطوارئ قبل ساعات قليلة من بدء قداس عيد الميلاد المجيد،وذلك بناء على توجيهات وتعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ الإقليم.