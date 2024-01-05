تكثيف أعمال النظافة بشوارع الغردقة ومحيط الكنائس استعدادًا لعيد الميلاد المجيد

تواصل الأجهزة المعنية بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر، أعمال نظافة الشوارع العامة ومحيط الكنائس في الشوارع الرئيسية والفرعية تزامنًا مع بدء احتفالات عيد الميلاد المجيد، وذلك بتوجيهات من اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة.

وأكد اللواء ياسر محمد حماية، ضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة والمخلفات وخاصة محيط الكنائس، استعدادًا لعيد الميلاد المجيد، وحرصًا على سلامة البيئة المحيطة بالمواطنين.

كما كلّف رؤساء الأحياء بضرورة متابعة أعمال النظافة والاستمرار برفع تراكمات القمامة والمخلفات والردش بصفة يومية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث شهد حي جنوب برئاسة اللواء محمد صلاح حملات نظافة مكثفة بمحيط الكنيسة بجوار مدرسة القديس يوسف ومدخل الكنيسة بمجاويش بجانب أعمال النظافة اليومية، والتي تشمل رفع المخلفات الزراعية والقمامة من شارع المدارس، أمام مستشفى الحميات، خلف مسجد الشيخ الشحات، بجوار مدرسة الحجاز، أبوعشرة، الكوثر مبارك ٥، المستلزمات السياحية، مع تشغيل المكنسة محيط مدرسة القديس يوسف ودار الراهبات وطريق المطار.

وفي سياق متصل، نفذ حي شمال برئاسة اللواء أحمد مهدي، أعمال حملة نظافة مكثفة بمحيط كنيسة الانبا شنودة، والكنيسة الانجيلية بالنجدة بجانب أعمال النظافة اليومية وتشمل رفع مخلفات الأشجار والقمامة من شارع المجلس، خلف منطقة مكافحة الجراد، التضامن الاجتماعي، مبارك ١٣، ومنطقة حفر الباطن، التي شهدت حملة نظافة مكثفة، مع رش وتطهير الحاويات (بشارع النصر، الاستاد، ذهبية، الشهر العقاري، الوفاء، الملاحة، الأمل، البازارات).

ووجه رئيس المدينة، المتابعة الميدانية برصد أي ملاحظات نظافة او بيئية في نطاق المدينة وتبليغ جمعية المحافظة علي البيئة لتلافيها على الفور، والعمل علي حل أي مشكله تواجه المواطنين في أعمال النظافة العامة بالشوارع، وتوفير صناديق قمامة بمداخل ومخارج الشوارع والتجمعات السكنية للتيسير على المواطنين.