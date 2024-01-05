الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تكثيف أعمال النظافة بشوارع الغردقة ومحيط الكنائس استعدادًا لعيد الميلاد المجيد

رئيس مدينة الغردقة
رئيس مدينة الغردقة

تواصل الأجهزة المعنية بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر، أعمال نظافة الشوارع العامة ومحيط الكنائس في الشوارع الرئيسية والفرعية تزامنًا مع بدء احتفالات عيد الميلاد المجيد، وذلك بتوجيهات من اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة.

وأكد اللواء ياسر محمد حماية، ضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة والمخلفات وخاصة محيط الكنائس، استعدادًا لعيد الميلاد المجيد، وحرصًا على سلامة البيئة المحيطة بالمواطنين.

كما كلّف رؤساء الأحياء بضرورة متابعة أعمال النظافة والاستمرار برفع تراكمات القمامة والمخلفات والردش بصفة يومية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث شهد حي جنوب برئاسة اللواء محمد صلاح حملات نظافة مكثفة بمحيط الكنيسة بجوار مدرسة القديس يوسف ومدخل الكنيسة بمجاويش بجانب أعمال النظافة اليومية، والتي تشمل رفع المخلفات الزراعية والقمامة من شارع المدارس، أمام مستشفى الحميات، خلف مسجد الشيخ الشحات، بجوار مدرسة الحجاز، أبوعشرة، الكوثر مبارك ٥، المستلزمات السياحية، مع تشغيل المكنسة محيط مدرسة القديس يوسف ودار الراهبات وطريق المطار.

وفي سياق متصل، نفذ حي شمال برئاسة اللواء أحمد مهدي، أعمال حملة نظافة مكثفة بمحيط كنيسة الانبا شنودة، والكنيسة الانجيلية بالنجدة بجانب أعمال النظافة اليومية وتشمل رفع مخلفات الأشجار والقمامة من  شارع المجلس، خلف منطقة مكافحة الجراد، التضامن الاجتماعي، مبارك ١٣، ومنطقة حفر الباطن، التي شهدت حملة نظافة مكثفة، مع رش وتطهير الحاويات (بشارع النصر، الاستاد، ذهبية، الشهر العقاري، الوفاء، الملاحة، الأمل، البازارات).

ووجه رئيس المدينة، المتابعة الميدانية برصد أي ملاحظات نظافة او بيئية في نطاق المدينة وتبليغ جمعية المحافظة علي البيئة لتلافيها على الفور، والعمل علي حل أي مشكله تواجه المواطنين في أعمال النظافة العامة بالشوارع، وتوفير صناديق قمامة بمداخل ومخارج الشوارع والتجمعات السكنية للتيسير على المواطنين.

الغردقة نظافة احتفالات عيد الميلاد المجيد رئيس مدينة كنيسة الأنبا شنودة اعمال النظافة العامة

مواد متعلقة

28 مصابًا من جنسيات إفريقية بانقلاب أتوبيس فى البحر الأحمر

فنادق البحر الأحمر جاهزة لرأس السنة بأجواء استثنائية

تداول 14 ألف طن و1024 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ليلة رأس السنة بالغردقة.. أماكن للفسحة والتنزه مجانًا في الغردقة

المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا.. المشروع الأضخم لتنمية الصعيد

4 آلاف سائح يَصلون مطار مرسى علم على متن 29 رحلة اليوم

"مياه البحر الأحمر" تسحب مياه الأمطار بمدينة القصير.. واستمرار الطوارئ

تداول 13 ألف طن و1074 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

الأكثر قراءة

خلال دقائق.. موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

عاجل.. استهداف المعالم الأثرية.. محاولات إسرائيلية لطمس هوية قطاع غزة

محافظ شمال سيناء يستقبل وفدًا من الكونجرس الأمريكى بالعريش

شهادات ادخار بنكى مصر والأهلى 23.5% و27%.. موعد الطرح أون لاين والعائد

فرصة لـ«سيتي».. ليفربول أبرز الخاسرين من البطولات القارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

ماجد حبته

وفدان من الكونجرس

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار