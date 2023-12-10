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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ البحر الأحمر يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (صور)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بصوته في الانتخابات الرئاسية باللجنة الانتخابية بمدرسة رجاك بمدينة الغردقة، جاء ذلك خلال تفقده اللجنة لمتابعة سير العملية الانتخابية بها.

 

وأكد محافظ البحر الأحمر أن جميع اللجان الانتخابية بمختلف مدن المحافظة شهدت توافد العديد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ بدء عملية التصويت، مشيرًا إلى أن نسبة الإقبال المرتفعة تدل على وعي الشعب المصري وحرصه على المشاركة في الانتخابات.

 

وفي السياق ذاته، دعا المحافظ كل أبناء المحافظة ممن لهم حق التصويت بالنزول والإدلاء والمشاركة في مستقبل مصر، مشيرًا إلى أن التصويت حق مكفول لجميع الموطنين بالدولة، مؤكدًا أن الحق الانتخابي هو أهم حقوق المواطنة، وواجب وطني على كل مصري دعم بلاده من خلال هذا الاستحقاق.

 

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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