الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

16 راكبًا بينهم أجانب.. تفاصيل إنقاذ لنش سياحى من الغرق فى الغردقة

لحظة غرق لنش سياحي
لحظة غرق لنش سياحي في الغردقة

كشف مصدر عن تفاصيل واقعة إنقاذ 16 سائحًا على متن لنش سياحي قبالة أحد مواقع الغوص في مدينة الغردقة.

وأكد مصدر لـ"الدستور" أن اللنش لم يغرق، لكن حدث عطل مفاجئ في المحرك وتعطل، وعلى الفور تحركت الأجهزة المعنية لسحب اللنش، ونقل الركاب الأجانب إلى لنش آخر، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وأفاد بأن اللنش كان على متنه 16 بينهم ركاب أجانب وطاقم المركب، حيث كانوا في رحلة بحرية إلى أحد مواقع الغوص قبالة سواحل مدينة الغردقة.

وأشار إلى أن لنشات سياحية في منطقة الحادث تمكنت من التدخل العاجل وإنقاذ الركاب ونقلهم إلى الرصيف البحري دون وقوع أي إصابات.

لنش سياحى سواحل مدينة الغردقة اللنشات السياحية محرك اللنش

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