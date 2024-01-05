الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اعتبارًا من الغد.. مرسى علم تستقبل 25 ألف سائح من 13 دولة أوروبية

فنادق مرسي علم
فنادق مرسي علم

يستعد مطار مرسى علم الدولي بالبحر الأحمر، لاستقبال 124 رحلة طيران سياحي دولي، على مدار الأسبوع المقبل بدايةً من غد السبت، قادمة من مطارات 13 دولة أوروبية تقل على متنها 25 ألف سائح أجنبى من جنسيات مختلفة، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية لقضاء احتفالات أعياد الميلاد المجيد بشواطئ مرسى علم. 

وأكد عاطف عثمان، الخبير السياحي، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات كشف عن استعدادات مطار مرسي علم الدولي لاستقبال 124 رحلة طيران سياحي دولي، تقل على متنها حوالي 25 ألف سائح أجنبى من جنسيات مختلفة لقضاء احتفالات أعياد الميلاد المجيد.

وكشف عثمان عن استعدادات فنادق مرسي علم لاستقبال آلاف السياح من 13 دولة أوروبية هى: ألمانيا، وإيطاليا، وبولندا، والتشيك، وهولندا، وسويسرا، وبلجيكا، والنمسا، ولوكسمبرج، وإنجلترا، وسلوفاكيا وليتوانيا وفرنسا.

وأكد عثمان رفع درجة الاستعداد القصوى للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد بمشاركة آلاف السياح الأجانب على شواطئ مرسى علم الذين حرصوا على قضاء إجازة أعياد الميلاد المجيد بفنادق مرسى علم.

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