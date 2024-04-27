أول رد فعل لمحمد صلاح بعد مشادته مع يورجن كلوب.. رومانو يوضح

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير المختص بالانتقالات، عن رد فعل محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول، عقب مشادته مع يورجن كلوب، المدير الفني للريدز.

وتعادل ليفربول مع وست هام يونايتد في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ35 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج، بهدفين لمثلهما.

وكتب رومانو عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن محمد صلاح دخل إلى غرفة خلع الملابس مباشرة بعد نهاية المباراة دون مصافحته.

ودخل صلاح في مشادة كلامية مع يورجن كلوب أثناء استعداده للمشاركة بديلًا في مباراة وست هام يونايتد بالجولة الـ35 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، في الدقيقة 82، وظهر صلاح أثناء تجاذبه أطراف الحديث مع يورجن كلوب ووصل الأمر للمشادة الكلامية بينهما، وتدخل الأوروجواياني داروين نونيز، مهاجم الريدز لفض المشادة بينهما.

ترتيب ليفربول بالدوري الإنجليزي

وبالتعادل في مباراة اليوم رفع ليفربول رصيده لـ75 نقطة في المركز الثالث بترتيب الدوري الإنجليزي، فيما رفع وست هام رصيده لـ49 نقطة في المركز الثامن.

ويلعب محمد صلاح ضمن صفوف فريق ليفربول منذ صيف 2017 وانضمامه من نادي روما الإيطالي، ومنذ ذلك الحين شارك في تسطير تاريخ مع النادي الإنجليزي وبات أحد أهم لاعبيه عبر تاريخه وهدافه التاريخي في بطولة الدوري الإنجليزي.

وابتعد ليفربول خطوة أخرى عن صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، ويرفع رصيده لـ75 نقطة، فيما رفع فريق وست هام رصيده لـ49 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب البطولة.