اللواء هشام الحلبى يكشف لـ"الشاهد" عن 4 مناطق استراتيجية بالمنطقة العربية

قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن المنطقة العربية تعتبر أربع مناطق ثقل استراتيجية؛ مركز الثقل الأول هي منطقة الشام وهي "العراق، سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن".

وأضاف "الحلبي" خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي اللواء هشام الحلبي، أن هذا تأثر تأثرًا شديدًا سلبيًا بما حدث في العراق ثم سوريا ثم لبنان، وحزب الله وأيضًا فلسطين والأردن متأثرة، مؤكدًا أن هذا المركز تأثر تأثرًا شديدًا، وهو ما نسميه مركز الحضارة حيث نشهد فيه التطور.

وأوضح أن مركز الثقل الثاني يعتبر الخليج؛ لأنه يعد مركز الأموال والطاقة؛ يوج به البترول والجاز، حيث أن لديهم المال، لديهم مصادر الطاقة بالكامل من غاز وبترول، لافتًا إلى أن هذا المركز من الممكن أن يستثمر في المنطقة العربية بحيث يكسب ويُكسّب، وهو تأثر تأثر شديد بإشعال المركز الموجود في الشمال، كما تأثر تأثرًا شديدًا بفتح جبهة 1700 كيلومتر في اليمن، كما تأثر بتضخيم الخطر الإيراني، فأصبح محاط من ثلاث جهات؛ المال والجنوب والشرق.

وأشار إلى أن مركز الثقل الثالث هو شمال أفريقيا، لافتًا إلى أن وجود هذا الوضع في ليبيا المتمثل في الوضع الأمني المتردي يؤثر على ليبيا ويؤثر على تونس والجزائر وكل شمال أفريقيا.

وبين أن مركز الثقل الرابع هو الجنوب المتمثل في السودان، والصومال، جيبوتي، لافتًا إلى أن مشكلة مصر هي أنها تقع ما بين مراكز الثقل الأربعة.