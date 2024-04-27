أسطورة ليفربول يفسر سبب مشادة محمد صلاح ويورجن كلوب

فسر جيمي كاريجير، أسطورة نادي ليفربول السابق، والمحلل الرياضي بقنوات سكاي سبورتس، سبب مشادة محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول، مع الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق.

ودخل صلاح في مشادة كلامية وصلت لحد الإيماءات بالأيدي أثناء استعداده للمشاركة بديلًا في مباراة وست هام وليفربول بالجولة الـ35 لبطولة الدوري الإنجليزي.



وأعاد كاريجير نشر فيديو واقعة المشادة بين صلاح وكلوب، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي والتدوينات القصيرة "إكس": "السبب الوحيد الذي يجعل المدرب غير سعيد في هذا الموقف هو تأخر اللاعب في الاستعداد للمشاركة في المباراة".

وظهر كلوب في فيديو الواقعة أثناء حديثه مع صلاح وبعدها انفجر صلاح ودخل في مشادة مع كلوب وتدخل داروين نونيز، مهاجم الفريق، والذي كان يستعد للمشاركة في نفس الوقت مع صلاح للفض بينهما، بينما تجاهل كلوب صلاح ووجه نظره ناحية الملعب.

وسقط ليفربول في فخ التعادل مع وست هام في مباراة الجولة الـ35 للبريميرليج بهدفين لمثلهما، ليبتعد خطوة أخرى عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، لصالح أرسنال ومانشستر سيتي أصحاب المركزين الأول والثاني على التوالي.

وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده لـ75 نقطة في المركز الثالث بترتيب الدوري الإنجليزي، فيما رفع وست هام رصيده لـ49 نقطة في المركز الثامن.

وانضم محمد صلاح لصفوف فريق ليفربول منذ صيف 2017 وانضمامه من نادي روما الإيطالي، ومنذ ذلك الحين شارك في تسطير تاريخ مع النادي الإنجليزي وبات أحد أهم لاعبيه عبر تاريخه وهدافه التاريخي في بطولة الدوري الإنجليزي.

ماذا قال يورجن كلوب عن مشادته مع محمد صلاح؟



وتحدث يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، عن مشادته مع صلاح أثناء مباراة وست هام.

وبسؤاله عما إذا كان سيفصح عن سبب المشادة، قال كلوب في تصريحات لقناة TNT عقب المباراة: "لا لن أتحدث، لقد تحدثنا عما حدث بغرفة خلع الملابس وبالنسبة لي الأمر انتهى".

أحمد المحمدي يطالب كلوب باحترام محمد صلاح

من جانبه، طالب أحمد المحمدي، نجم أستون فيلا والمنتخب الوطني السابق، يورجن كلوب بإظهار مزيد من الاحترام لمحمد صلاح، باعتباره واحدًا من أنجح اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي.