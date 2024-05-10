الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"حالتها خطرة".. زوج يغرس سكينًا فى صدر زوجته وسط شوارع الجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت منطقة العمرانية حادثًا مروعًا وسط الشارع بعد تشاجر زوجين وقيام الزوج بتسديد طعنة لصدر زوجته سقطت على إثرها غارقة في دمائها وتم نقلها الى المستشفى تصارع الموت وألقي القبض على المتهم. 

تلقت مديرية أمن الجيزة اخطارا بوقوع حادث طعن وسط الشارع بمنطقة العمرانية، وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

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أشارت التحريات إلى أنه أثناء سير سيدة وزوجها ويبدو حدوث خلاف بينهما فاجأها الزوج عندما أخرج سلاحا أبيض من بين طيات ملابسه وغرسه في صدرها وسط صرخاتها واستغاثاتها بالمارة الذين نجحوا في إبعاده عنها والتحفظ عليه لحين وصول قوات الشرطة. 

نقلت سيارة الإسعاف الزوجة المصابة إلى المستشفى في حالة سيئة وتم اقتياد الزوج إلى قسم الشرطة لاستجوابه حول دوافع الجريمة. 

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

العمرانية تشاجر زوجين طعنة زوجته مديرية أمن الجيزة الجيزة

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