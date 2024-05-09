الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

رمت عليها مياه مغلية.. تحريات مكثفة حول اتهام معلمة بتشويه وجه تلميذة بالعمرانية

التلميذة
التلميذة

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات تشويه وجه تلميذة بالصف السادس الابتدائي في مدرسة خاصة بفيصل. 

ويفحص فريق البحث كاميرات المراقبة في المدرسة لبيان التقاطها الحادث من عدمه، واستمعت قوات الأمن لأقوال عدد من شهود العيان الذين أفادوا بأن من ألقى المياه المغلية من الطابق الأول موظفة بالشئون الإدارية لم تشاهد وقوف تلاميذ في فناء المدرسة. 

وأضافت التحريات أن التحريات مازالت جارية حول هوية مرتكب الحادث وما إذا كانت معلمة أم موظفة حسبأاقوال شهود العيان. 

كانت اتهمت سيدة معلمة بمدرسة في العمرانية بتشويه وجه ابنتها تلميذة الصف السادس الابتدائي عقب إلقاء مياه مغلية عليها من الطابق الأول. 

txt

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة العمرانية بتقديم سيدة بلاغا تتهم معلمة في مدرسة خاصة بمنطقة فيصل بتشويه وجه ابنتها بالصف السادس الابتدائي تدعى كارولين. م. 

وذكرت والدة الطفلة المصابة في المحضر رقم ٣٠٣٨ لسنة ٢٠٢٤ جنح العمرانية أن ابنتها أثناء توقفها في فناء المدرسة ألقت معلمة مياه مغلية من الطابق الأول دون النظر أسفل فسكبت المياه على ابنتها سببت لها تشوها في الوجه والكتف بسبب سخونة المياه التي أصابتها بحروق شديدة من الدرجة الثانية. 

واتهمت الأم المعلمة بتشويه وجه وجسد ابنتها وطلبت التحقيق معها ومع مسؤولي المدرسة. 

وتكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف ملابسات الواقعة وهوية المتسبب في الحادث ومدى صحة اتهام المعلمة وشكلت فريق بحث لكشف ملابسات الحادث. 

IMG-20240508-WA0069
IMG-20240508-WA0069
IMG-20240508-WA0068
IMG-20240508-WA0068
IMG-20240508-WA0067
IMG-20240508-WA0067
مياه مغلية تشويه وجه تلميذة مدرسة خاصة كاميرات المراقبة مديرية أمن الجيزة

الأكثر قراءة

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: غارة إسرائيلية على حى الصبرة جنوب مدينة غزة (فيديو)

عاجل.. قناة 13 الإسرائيلية: مصر تهدد بالتوقف عن مساعى الوساطة إذا لم تغير إسرائيل مواقفها

شهادة زور وتنمر.. سبب وقوف الفنانة انتصار امام المحكمة 18 مايو

ولى العهد السعودى وزيلينسكى يبحثان جهود حل الأزمة "الأوكرانية الروسية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى فى القاهرة لترؤس اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة