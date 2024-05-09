رمت عليها مياه مغلية.. تحريات مكثفة حول اتهام معلمة بتشويه وجه تلميذة بالعمرانية

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات تشويه وجه تلميذة بالصف السادس الابتدائي في مدرسة خاصة بفيصل.

ويفحص فريق البحث كاميرات المراقبة في المدرسة لبيان التقاطها الحادث من عدمه، واستمعت قوات الأمن لأقوال عدد من شهود العيان الذين أفادوا بأن من ألقى المياه المغلية من الطابق الأول موظفة بالشئون الإدارية لم تشاهد وقوف تلاميذ في فناء المدرسة.

وأضافت التحريات أن التحريات مازالت جارية حول هوية مرتكب الحادث وما إذا كانت معلمة أم موظفة حسبأاقوال شهود العيان.

كانت اتهمت سيدة معلمة بمدرسة في العمرانية بتشويه وجه ابنتها تلميذة الصف السادس الابتدائي عقب إلقاء مياه مغلية عليها من الطابق الأول.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة العمرانية بتقديم سيدة بلاغا تتهم معلمة في مدرسة خاصة بمنطقة فيصل بتشويه وجه ابنتها بالصف السادس الابتدائي تدعى كارولين. م.

وذكرت والدة الطفلة المصابة في المحضر رقم ٣٠٣٨ لسنة ٢٠٢٤ جنح العمرانية أن ابنتها أثناء توقفها في فناء المدرسة ألقت معلمة مياه مغلية من الطابق الأول دون النظر أسفل فسكبت المياه على ابنتها سببت لها تشوها في الوجه والكتف بسبب سخونة المياه التي أصابتها بحروق شديدة من الدرجة الثانية.

واتهمت الأم المعلمة بتشويه وجه وجسد ابنتها وطلبت التحقيق معها ومع مسؤولي المدرسة.

وتكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف ملابسات الواقعة وهوية المتسبب في الحادث ومدى صحة اتهام المعلمة وشكلت فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

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