الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طلاق نيللي كريم وهشام عاشور بعد عامين ونصف من الزواج (خاص)

نيللي كريم وهشام
نيللي كريم وهشام عاشور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن انفصال الفنانة نيللي كريم، عن زوجها لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، وذلك بعد زواج دام عامين ونصف.

وأكدت نيللي كريم، خبر انفصالها عن لاعب الإسكواش هشام عاشور.

ونشرت الفنانة نيللي كريم كلمات عبر “ستوري” حسابها على “إنستجرام” قبل ساعات من إعلان انفصالها عن هشام عاشور جاء فيها: “يكبر الإنسان ثلاثة اضعاف  عمره حينما يحاول التأقلم مع حياة ليست مناسبة له”.

 

تفاعل الجمهور مع خبر الانفصال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن حزنهم على انتهاء هذه العلاقة، متمنين لهما السعادة في المستقبل.

حرص كل من نيللي كريم وهشام عاشور على احترام الخصوصية خلال هذه الفترة، وعدم مشاركة أي تفاصيل خاصة عن الانفصال مع الجمهور.

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وكانت قد أثارت زيجتهما اهتمامًا كبيرًا من قبل الجمهور والصحافة. وإلى الآن، لم تُصدر أي من الطرفين أي تصريحات أخرى بشأن تفاصيل الانفصال أو خططهم المستقبلية.

معلومات عن نيللي كريم وزواجها من هشام عاشور:

نشأة نيللي كريم:

  • ولدت نيللي كريم في مدينة الإسكندرية من أب مصري وأم روسية.
  • التحقت بمدرسة الباليه في سن الرابعة.
  • تخرجت في معهد الباليه وعملت راقصة باليه عام 1991.
  • اتجهت إلى التمثيل عام 2000.

زواجها من هشام عاشور:

  • تزوجت نيللي كريم من لاعب الاسكواش هشام عاشور  عام 2021.
  • كان أول ظهور لهما معًا في برنامج مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة "سي بي سي".

كواليس الزواج:

  • نظم زفافهما شقيق هشام، رامي عاشور، بمساعدة إنجي صديقة نيللي ومديرة أعمالها.
  • تعرف نيللي على هشام من خلال شقيقه رامي.
  • كان أول لقاء بينهما عام 2017 في مهرجان بنيويورك.
  • أقيم حفل الزفاف في الساحل الشمالي.

أسباب الزواج:

  • انجذب هشام إلى نيللي بسبب طيبتها.
  • وقع هشام في حب نيللي ولم يكن ينوي الزواج قبل لقائها.

تفاصيل أخرى عن الزواج:

  • لم تكن نيللي ترغب بإقامة حفل زفاف كبير، لكن حضر الكثير من الناس دون دعوة.
  • اعتبرت نيللي يوم زفافها من أسعد أيام حياتها.
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