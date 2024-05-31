عاجل| "القاهرة الإخبارية" تكشف شرط "نتنياهو" لوقف القتال فى غزة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس، "ما يتم ترديده في الوسط الإسرائيلي الآن هو أن كل أصابع الاتهام تشير إلى بنيامين نتنياهو بأنه هو الذي يُعرقل صفقة التفاوض".

وتابعت مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية”: "ولربما تأخره في تسليم الرد على المقترح المصري الأخير الذي وافقت عليه حركة حماس والمماطلة في تسليم هذا القرار يتماهى ويندرج مع هذه التصريحات الأخيرة، والتي تقول بأن صفقة التبادل يجب أن تُفضى إلى الإفراج عن جميع المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية".

ورقة الضغط التي يحاول بنيامين نتنياهو اللعب بها مع فصائل المقاومة للضغط

وأضافت "ولربما هذه ورقة الضغط التي يحاول بنيامين نتنياهو اللعب بها مع فصائل المقاومة للضغط عليهم للتراجع عن مواقفهم المتزمتة على حد تعبيره والمتمثلة في الوقف النهائي لإطلاق النار".