رسالة من محمد عبدالمنعم لجماهير الأهلي بعد التتويج الإفريقي

بعث محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برسالة شكر إلى جماهير القلعة الحمراء وذلك بعد أن توج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على الترجي التونسي يوم السبت الماضي بهدف دون رد في إياب نهائي المسابقة.

ونشر عبد المنعم صورة له خلال احتفاله مع الجماهير بعد التتويج باللقب وعلّق عليها: "سأحمل دائمًا حبكم ودعمكم معي.. شكرًا لكم على كل شيء".

وأثار عبد المنعم مخاوف جماهير الأهلي، خاصةً أن اسمه ارتبط بالرحيل عن القلعة الحمراء والاحتراف في الخارج.

ويملك عبدالمنعم عدة عروض من الخليج والدوريات الأوربية أبرزها أندية تركية وفرنسية.

على صعيد آخر، أرسل مسئولو النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" يستفسر فيه عن موعد تحويل مكافأة الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا المقدرة بـ4 ملايين دولار، بعد التتويج باللقب للمرة الثانية عشرة في تاريخه والثانية على التوالي.



ويرغب الأهلي في تحويل قيمة المكافأة سريعًا بعد أن تم تجهيز كشف كامل من قبل خالد بيبو مدير الكرة بقيمة مستحقات كل لاعب طبقًا لنسبة مشاركته في مباريات البطولة.



كان خالد بيبو مديرالكرة قد أكد في تصريحاته عقب لقاء الترجي التونسي، أن التتويج بأفريقيا كان أمرًا مهمًا للنادي والجماهيرالتي تسانده في كل المواقف.



وأضاف مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه لم نحسم مكافأت اللاعبين حتى الآن ولا أفضل الإعلان عنها خاصة أنها أمور داخلية بين النادي واللاعبين ولا بد من تطبيق سياسة النادي في سرية العقود والمكافأت.



وأشار خالد بيبو إلى أنه حذر لاعبي الفريق من افتعال أي أزمة أثناء مراسم التتويج، مضيفًا أن "معلول" متماسكًا بعد إصابته الأخيرة ونحن مساندين له وهو ملتزم بالتعليمات الطبية منذ إصابته.



وبسؤاله عن جلسة حسام حسن، قال إنه كان اجتماع ودي وتحدثت معه أن لاعبي الأهلي تعرضت للإرهاق والضغوطات من أجل مراعاة برنامج التدريبي لكل منهم.



وأضاف بيبو أتمنى التوفيق للجهاز الفني لمنتخب مصر بالمرحلة المقبلة، قائلًا: أجيد التعامل مع الأجواء الصعبة في كرة القدم لأنني تربيت على ذلك وقت أن كنت لاعب.

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