أحدهم ظل على قيد الحياة.. أسرار جديدة من حادث طائرة الرئيس الإيراني

كشف رئيس منظمة إدارة الأزمات في إيران الذي أشرف على عمليات إنتشال جثامين ضحايا الطائرة الإيرانية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، حيث اشتعلت النيران في الطائرة بعد سقوطها، ما تسبب في وفاة جميع ركابها.

التعرف على هوية جميع الضحايا وأحدهم ظل على قيد الحياة

وبحسب رئيس المنظمة فقد تم تحديد هوية جميع الضحايا، ولا داعي لإجراء اختبارات عليهم، مشيرًا إلى أنه رغم الحروق، أمكن التعرف على جثث الضحايا، ونقلها رجال الإنقاذ إلى سيارات الإسعاف من موقع الحادث تمهيدًا لإرسالهم إلى تبريز.

وأضاف في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام الإيرانية، أن فقط جسد امام تبريز كان في حالة أفضل مقارنة بغيره من الضحايا؛ لأنه ظل على قيد الحياة لمدة ساعة بعد الحادث، بل إنه أجرى مكالمة هاتفية مع السيد إسماعيلي، رئيس مكتب الرئيس الإيراني.

وأشار إلى أنه لم يتم إرسال أي من جثث الشهداء لفحص الحمض النووي؛ لأنه تم التعرف عليهم بالكامل.

https://x.com/i/status/1792384123224617129

طائرة أمريكية تنهي مسيرة الرئيس الإيراني بسبب العواصف الجوية

وبحسب شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، فإنه من المرجح أن الطائرة الأمريكية الصنع من طراز بيل 212 التي تحطمت يوم الأحد، قد تم شراؤها خلال حكم الشاه محمد رضا بهلوي.

وأضافت الشبكة الأمريكية، أنه تبين أن مروحية الرئيس الإيراني التي تحطمت يوم الأحد وسط طقس عاصف هي من بقايا حرب فيتنام المعروفة - أو على الأقل نظيرتها المدنية.

وأشارت إلى أن الطائرة بيل 212 أمريكية الصنع والتي تحطمت بالرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والعديد من أعضاء الوفد المرافق لهم هي نسخة غير قتالية مُعاد تجهيزها من الطائرة UH-1N "Twin Huey" المنتشرة في كل معظم أنحاء العالم، والتي لا تزال قيد الاستخدام على نطاق واسع على مستوى العالم.

وأضافت أنه على الرغم من طول عمرها المؤكد، فقد أثيرت تساؤلات حول ما إذا كانت مناسبة لأغراض استهخدامها في إيران، خصوصًا وأن نظام طهران كان تحت العقوبات الغربية لعقود من الزمن قد تشير إلى أن الصيانة المناسبة للمروحية كانت غير مؤكدة.

وبعد الحادث، أشار الخبراء إلى أن الطائرة بيل 212 التي يبلغ عمرها أكثر من 40 عاما، تم تصميمها للطيران في ظروف الطيران البصرية، ما يعني أنه كان على الطيار الاعتماد فقط على قدرته على مراقبة التضاريس من مقعده.

وأضافت الشبكة الأمريكية، أنه من المحتمل أن يكون الضباب الكثيف والعاصفة التي أصابت المنطقة يوم الأحد قد أعاقا الطيار وربما ساهما في تحطم الطائرة في شمال غرب إيران، على بعد حوالي 20 كيلومترًا من حدود البلاد مع أذربيجان.

وتشتهر منطقة الغابات الكثيفة بمنحدراتها الجبلية شديدة الانحدار، ما زاد من تعقيد عملية الإنقاذ، التي شملت في نهاية المطاف طائرات بدون طيار تركية وقمر مراقبة تابع للاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤولون إيرانيون إن المروحيتين الأخريين في الموكب الرئاسي المؤلف من ثلاث مروحيات هبطتا بسلام، ومن غير الواضح ما إذا كانوا قد تأثروا بظروف الطيران القاسية وإلى أي مدى، في حين أن نقص المعلومات من طهران يعني أن تفاصيل الحادث لا تزال محاطة بالغموض.

ووقع الحادث البارز الآخر الوحيد لطائرة بيل 212 في بحر الشمال في سبتمبر 1986، عندما تحطمت مروحية طوارئ طبية تديرها اسكتلندا أثناء قيامها بمهمة إنقاذ، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها ويعتقد أن الأمطار الغزيرة وضعف الرؤية هي التي تسببت في الحادث.