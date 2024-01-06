تزامنًا مع أعياد الميلاد.. رفع حالة الطوارئ بالبحر الأحمر وإجراءات أمنية مشددة

رفعت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، حالة الطوارئ قبل ساعات قليلة من بدء قداس عيد الميلاد المجيد، وذلك بناء على توجيهات وتعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ الإقليم.

وأعلن الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، حالة الطوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية بكل مدن المحافظة، ومنع الإجازات وتأهب الطاقم الطبي والتمريض بالمستشفيات ومعامل الصحة.

وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية على مدار الساعة، وفتح خط ساخن مع مديري المستشفيات والوحدات الصحية ومكاتب الصحة ومتابعة أيحالات يتم الإبلاغ بها، بالإضافة إلى فرق التدخل السريع والتنسيق مع هيئة مرفق إسعاف البحر الأحمر ونشر سيارات الإسعاف حول محيط الكنائس.

إجراءات أمنية مشددة بمحيط الكنائس

وشددت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، من إجراءات تأمين الكنائس والأديرة القبطية الأثرية بمختلف مدن المحافظة، لتأمين احتفالات عيدالميلاد من خلال وضع كاميرات مراقبة بمحيط الكنائس، وتم نشر أجهزة الكشف عن المفرقعات وتفتيش الأفراد بدقة قبل السماح بدخولها إلىالكنائس، كما تم رفع درجة الاستعداد بين جميع القوات، وتم نشرعدة أكمنة أمنية ومرورية ثابتة ومتحركة بالغردقة، بالإضافة إلى الدورياتالأمنية المتحركة والكمائن الأمنية الخارجية.

كما تم تشديد الإجراءات الأمنية في الكمائن الحدودية بين البحر الأحمر وباقي المحافظات من الزعفرانة شمالا وحتى منطقة حدربه جنوبًا، والتفتيش على السيارات والأفراد القادمين والمغادرين، والتأكد بشكل دوري من عمل كاميرات المراقبة.

فيما وضعت إدارة المرور بشارع الكنيسة بالغردقة الحواجز المرورية ومنعت وجود أي سيارات بالقرب من محيط الكنائس.

وتقوم كنائس البحر الأحمر، بأداء صلاة عيد الميلاد مساء اليوم السبت، برئاسة الانبا ايلاريون البراموسي اسقف كنائس البحر الاحمر، بكنيسة الانباء شنودة بمنطقة الدهار بوسط مدينة الغردقة، بحضور لفيف من الشخصيات العامة والتنفي والامنية.