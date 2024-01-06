السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"البحر الأحمر" تبدأ التحول الرقمي الشامل 22 يناير

التحول الرقمي
التحول الرقمي

أنهت محافظة البحر الأحمر، استعداداتها لبدء عملية التحول الرقمي وتطبيقها بجميع مدن المحافظة، في إطار تنفيذ توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤية مصر 2030، لتقليل الوقت والجهد والتيسير علي المواطنين في معاملاتهم الحكومية.

وأكدت محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم انطلاق التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي بجميع مدن المحافظة، والذى سيُفتتح رسميا ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة 22 يناير الجاري، حيث تساعد منظومة التحول الرقمي في إنهاء كافة إجراءات المواطنين بسهولة وسرعة عبر خدمة العملاء بالمراكز التكنولوجية، ويمكن تسجيل الطلبات إلكترونيا وإرسالها واستلام الردود في الوقت نفسه، بجانب تسهيل التعاون بين مشروعات تطوير الخدمات الحكومية بالبحر الأحمر وجهات المحافظة المختلفة، في تنفيذ المشروع والتزامهم بالتدريب. 

قرارات مبنية على معلومات دقيقة

كما يمكن للمواطن سداد جميع تعاملاته دون الحاجة للانتقال إلى الجهات المعنية بنفسه، كونها تأسيس لمشروع قومي شامل لتكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية يعتبر أداة مهمة لإجراء تخطيط شامل وإعداد استراتيجيات التنمية المستدامة، ما يساهم في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة ومتابعة تنفيذ هذه القرارات بطريقة فعًاله، بالإضافة إلى رفع كفاءة القرار التنموي الاستثماري، وتطوير البنية المعلوماتية لقطاعات الدولة المختلفة وتطوير الخدمات الحكومية.

وكشفت محافظة البحر الأحمر، أن منظومة التحول الرقمي تتيح للمواطنين الحصول على الخدمات عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط أومن خلال المراكز التكنولوجية المتواجدة بالديوان العام والوحدات المحلية، كما تسهم المنظومة في ربط المراكز التكنولوجية بإدارات المحافظة وتوفر للمسؤولين متابعة فعّالة لكافة الأعمال، كما ان وزارة المالية تقوم بمراقبة المنظومة على مستوى الجمهورية للحفاظ على حقوق المواطنين.

كما تم تدريب 167 عاملًا في 46 إدارة على مدار 21 يومًا، وتشغيل المنظومة لكل الإدارات، واستقبال طلبات المواطنين وإنهاء الإجراءات بإشراف كامل ومتابعة دقيقة.

محافظة البحر الأحمر التحول الرقمي السيسي مصر 2030 منظومة التحول الرقمي وزارة المالية المراكز التكنولوجية وزارة التخطيط

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