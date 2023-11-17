مرسى علم تستقبل 123 طائرة سياحية دولية الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، على مدار أيام الأسبوع المقبل، بدايةً من غد السبت وحتى الجمعة المقبل، 123 رحلة طيران دولية أوروبية من جنسيات مختلفة، أغلبها من دول ألمانيا وبولندا والتشيك وهولندا وبلجيكا، حيث تقوم الأجهزة المختصة بالمطار بتطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية على السياح فور وصولهم، ثم نقلهم بعد ذلك إلى فنادق إقامتهم.

من جانبه، كشف عاطف عثمان، مدير عام أحد الفنادق السياحية الكبرى بمرسى علم، عن أن فنادق مرسى علم تستقبل يوميًا مئات السياح من مختلف الجنسيات، مؤكدًا أن الإيطاليين في مقدمة السياحة الوافدة لمرسى علم خاصة، مشيرًا إلى أن نسب الإشغال مرتفعة خلال الفترة الحالية في معظم فنادق مرسى علم، وأن مدينة مرسى علم لها خصوصية مميزة عن غيرها وباتت قبلة للسياحة الأوروبية، موضحًا أن مطار مرسى علم يجتذب آلاف السياح أسبوعيًا من مختلف الجنسيات أغلبها أوروبية، مشيدًا بالإجراءات التي تتم في المطارات لتسهيل استقبال السائحين وإنهاء إجراءات وصولهم في أسرع وقت وأقل جهد.

مسئول فندقى: مرسى علم وجهة السياح الأوروبيين الأولى

وأضاف "عثمان"، لـ"الدستور"، أن القطاع السياحي تعافى بشكل كبير وملحوظ وهناك اهتمام كبير به، مشيدًا بما تقوم به وزارة السياحة من خطوات ثابتة وحثيثة في دعم القطاع والعاملين به، بجانب توفير المناخ للمستثمرين وجذبهم من خلال تفعيل القوانين الجاذبة للاستثمار بذلك القطاع الحيوي.

واستطرد أن السياح الأوروبيين يفضلون مرسى علم لما تتمتع به من هدوء وخصوصية مميزة، بجانب توفير الخدمات الفندقية على أعلى مستوى للنزلاء طوال فترة إقامتهم، مما جعلها قبلة لمحبي الهدوء والاستجمام، بالاضافة إلى شواطئها الساحرة التي تضاهي المدن العالمية، مؤكدًا أن الألمان والإيطاليين والبلجيك هم الأعلى وصولًا لمرسى علم طبقًا لكشوف الرحلات الوافدة بمطار مرسى علم.