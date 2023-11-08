الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مرسى علم تستقبل 2000 سائح اليوم.. وارتفاع الإشغالات الفندقية

مرسى علم تستقبل 2000
مرسى علم تستقبل 2000 سائح

يستعد مطار مرسى علم الدولي على مدار ساعات اليوم الأربعاء أكثر من 2000 سائح من جنسيات مختلفة، قادمين من مطارات أوروبية على رأسها جنسيات ألمانية وتشيكية وإيطالية، ويصلون على متن 11 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وذلك ضمن 147 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة.

وتقوم الأجهزة المختصة بالمطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، حيث تصل رحلات اليوم من عدة دول، بينها رحلتين من التشيك، ورحلة بولندا، 2 من إيطاليا، ورحلتين من داخليتين، ورحلة من مطار بودابيست، و3 رحلات من ألمانيا.

مطار مطار مرسى علم الدولي يستقبل، بداية من السبت حتى الجمعة المقبل، 147 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وصلت من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.

وتشهد فنادق ومنتجعات البحر الأحمر السياحية إقبالاً على الحجوزات، وزيادة في معدلات الاشغال، حيث تصدرت السياحة الأوروبية قائمة أعلى الجنسيات الوافدة لمنتجعات المحافظة الساحلية، وجاءت مدينة مرسى علم الوجهة الثانية أكثر إقبالًا من الايطاليين والبلجيك والألمان.

قال عاطف عثمان لـ"الدستور"، إن فنادق الغردقة ومرسي علم بها اشغال كبير خلال الفترة الحالية، خاصة من السياح الأوربيين، مؤكدًا إن الموسم السياحي الشتوي المقبل سيشهد حالة من الانتعاش، وذلك ظهر من خلال نسب الحجوزات الأوربية خلال الفترةالقادمة لفنادق البحر الاحمر، مشيرًا هناك طفرة كبيرة في الفنادق السياحية، من خلال تدريب العاملين والقائمين علي الفندقة وتطوير بعضالخدمات المقدمة للنزلاء من مختلف الجنسيات.

وأضاف عثمان، أن فنادق مرسي علم تشهد حالة من الانتعاش خاصة من إرتفاع أعداد رحلات الطيران السياحي الوافدة لمرسي علم، مؤكدًا أن السياح الاوربيين يتصدرون الاعلي وصولًا خاصة الايطاليينوالبلجيك، والالمانية والبولنديين، مشيرًا الي إن مدينة مرسي علم اصبحت وجهة سياحية عالمية ولها زوارها ومحبيها من مختلف الجنسيات.

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