البحر الأحمر تختتم دورة "أساسيات التخطيط الاستراتيجي" لتدريب القيادات الإدارية

اختتمت محافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الأحد، فعاليات أول دورة تدريبية لتدريب قيادات الوحدات الإدارية بمختلف المديريات الخدمية بالمحافظة حول «أساسيات التخطيط الاستراتيجي»، وذلك لعدد 35 متدربًا ومتدربة، والتي جرت علي مدار ثلاثة أيام، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، حيث حاضر بالدورة الدكتور ياسر خليل، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين بالبحر الأحمر، ومدرب المدربين الدولي المعتمد، ورشا خميس مدير مركز التدريب بديوان عام محافظة البحر الأحمر.

وأكد الدكتور ياسر خليل، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين بالبحر الأحمر، إن هذه الدورة تُعد الأولى من نوعها، حيث خُصصت للدرجات الوظيفية العليا من القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بكافة الوحدات والإدارات والمديريات الخدمية بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل القيادات في الجهاز الإداري، وخاصة القيادات الشابة، والسعي إلى تخصيص وحدة إدارية مستقلة للتخطيط الإستراتيجي بكل الدوائر والإدارات الحكومية، وذلك لما للتخطيط الاستراتيجي من أهمية كبيرة في تحريك المؤسسات نحو استشراف المستقبل والاستعداد الجيد له.

وأضاف خليل، أن الدورة تهدف في الأساس إلى زيادة الوعي وتوسيع آفاق العلم لدي المتدربين واثقال الخبرات لديهم، مؤكدًا أن المتدربين يشكلون فريقًا من المؤهلين علي العمل الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن خلال الدورة تم التأكيد على استثمار المسح والتحليل البيئي للمحافظة، والمساهمة في إعداد الخطط الاستراتيجية.

وكشف مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه في نهاية الدورة التدريبية التي عُقدت بمركز التدريب بديوان عام محافظة البحر الأحمر، تم تسليم خطة استراتيجية مبسطة كمشروع ختام واجتياز للتدريب من قبل المتدربين، لافتًا إلى هذه الدورات لها هدف رئيسي في زيادة الوعي واستخدام الأساليب الحديثة للعاملين بالجهاز الإداري خلال ممارسة مهام عملهم، مما يُضيف لهم مهارات وخبرات جديدة يتم استخدامها خلال عملهم وانجازه بالطريقة الصحيحة عمليًا وعلميًا.

دورة التخطيط الاستراتيجي بالبحر الاحمر

دورة التخطيط الاستراتيجي بالبحر الاحمر

دورة التخطيط الاستراتيجي بالبحر الاحمر

دورة التخطيط الاستراتيجي بالبحر الاحمر

دورة التخطيط الاستراتيجي بالبحر الاحمر