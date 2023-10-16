"مياه البحر الأحمر" تنظم حملة توعية لطلبة المدارس بأهمية المياه وترشيد الاستهلاك بالغردقة

أعلنت شركة مياه البحر الأحمر، عن بدء خطة التوعية الخاصة بطلبة المدارس والمعاهد، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، ومنطقة البحر الأحمر الأزهرية.

وبدأت الشركة في تنفيذ أنشطة التوعية بعدد 100 مدرسة ومعهد أزهري على مستوى مدن المحافظة خلال الفصل الدراسي الأول، وتشمل خطة التوعية المائية تنفيذ ندوات للتوعية بترشيد استهلاك المياه والحفاظ علي شبكات الصرف الصحي، وتوضيح المجهودات التي تبذلها الدولة لتوصيل مياه ذات جودة عالية للمواطن.

تنفيذ ورش عمل وأنشطة فنية ومسرحية وألعاب تفاعلية كوسائل للتوعي

كما يتم تنفيذ ورش عمل وأنشطة فنية ومسرحية وألعاب تفاعلية كوسائل للتوعية بالترفيه، ويتم توزيع مطويات وملصقات تتضمن عددًا من رسائل التوعية بالإضافة إلى الإذاعة المدرسية وطابور الصباح.

وتنظم الشركة زيارات لطلبة المدارس لمحطات المياه، ومحطات التحلية ومحطات المعالجة للتعريف بالدور الحيوى الذى تقوم به هذه المرافق فى خدمة المجتمع.

التأكد من توافر كافة الاشتراطات اللازمة للتشغيل في المنشآت السياحية

في سياق آخر نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، حملة مكبرة على الفنادق والمنشآت السياحية، وذلك بتكليف من اللواء ياسر محمد حماية رئيس المدينة للتفتيش والمرور على عدد من المنشآت السياحية، للتأكد من توافر كافة الاشتراطات اللازمة للتشغيل على أعلى مستوى وبما يليق بمكانة الغردقة كمقصد سياحي عالمي مميز.

ورصدت اللجنة وجود بعض الملاحظات الصحية؛ كضرورة زيادة التهوية ببعض الأقسام وتغيير الأرضيات ببعضها، وملاحظات الأمن الصناعي بإحدى الفنادق، كما تم عمل إنذار بها وتم التفتيش للتأكد من تلافيها.

فيما رصد ممثلو مكتب العمل بعض الملاحظات ببعض المنشآت كعدم استيفاء نسبة تشغيل الـ 5% العمالة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدم تقديم ما يفيد نسبة صرف الأرباح للعاملين ونسبة العلاوة الدورية 3%، والمقابل المادي الإجازات والأعياد الرسمية، وعدم تقديم ما يفيد تسليم نسخة من العقد لكل عامل.

حملة توعية شركة مياه الشرب

حملة توعية شركة مياه الشرب