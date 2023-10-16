الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وصول 32 ألف طن ألومنيوم وتصدير 24 ألف طن فوسفات بميناء سفاجا

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي  أن عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 8 سفن، وتم تداول 61000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 352 شاحنة و24 سيارة.

و شملت حركة الواردات 32000 طن بضائع، 80 شاحنة و4 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 29000 طن بضائع، 272 شاحنة و20 سيارة.

 استقبال 32 ألف طن ألومنيوم وتصدير 24 ألف طن فوسفات

 ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة "CHamchuri Naree" وعلى متنها 32 ألف طن ألومنيوم قادمة من استراليا، بينما تغادر السفينة "Glamour" وعلى متنها 24 ألف طن فوسفات متجهة للهند فيما غادرت الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة.

 كما يشهد ميناء نويبع تداول 1700 طن بضائع و217 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى كوين نفرتيتى، ايلة وبريدج، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 573 راكب بموانيها.

اليوم.. 13 رحلة طيران سياحي دولي تصل مرسى علم قادمة من اوروبا

 

في سياق آخر، يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الاثنين، 13 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل ضمن 138 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى نهاية الأسبوع، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.

وكشفت جداول التشغيل بمطار مرسي علم الدولي أن رحلات اليوم الوافدة للمطار تصل من عدة دول مختلفه بينها 6 رحلات من التشيك، ورحلتين من المانيا، رحلة من هولندا، ورحلة داخلية، رحلتين من ايطاليا،ورخلة من هولندا واخرى من بيلا روسيا.

يذكر أن  مطار مرسى علم الدولى،  يستقبل بداية من السبت الماضى وحتى نهاية الأسبوع 138 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.

موانئ البحر الأحمر حركة الصادرات حركة الواردات ميناء سفاجا مطار مرسى علم رحلة طيران

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