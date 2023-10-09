الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بطاقة 10 آلاف متر.. بدء أعمال تنفيذ محطة تحلية مياه الشرب بسفاجا

عبدالرحيم كمال عضو
عبدالرحيم كمال عضو مجلس الشيوخ

أعلن النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة البحر الأحمر، عن بدء أعمال الحفر لمحطة تحلية مياه الشرب بمدينة سفاجا بطاقة تشغيلية 10 آلاف متر، مؤكدًا أن المحطة كانت مطلبًا هامًا لأهالي المدينة، وذلك للتخفيف  من معاناتهم من نقص المياه، لافتًا إلى أن المحطة تقوم بتوفير احتياجات المدينة ولخدمة الأهالي وسد عجز المياه الذي تُعاني منه المدينة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ لـ«الدستور»، أنه تم الوصول إلى لحظة التنفيذ بعد موافقة الحكومة لتوفير احتياجات الأهالي وتعاون الأجهزة المختصة من وزارة الإسكان والكهرباء والطاقة المتجددة وتخصيص الأرض والدراسات التصميمية والمالية للمحطة، مؤكدًا أن المحطة كانت حُلمًا لأهالي المدينة، مشيرًا إلى أنه سيتم تشغيل المحطة فور الانتهاء من أعمال التنفيذ ودخولها الخدمة في أقرب وقت، مؤكدًا أن طلب إنشاء المحطة جاء بتزكية أعضاء تحالف نواب البحر الأحمر من نواب الشعب والشوري، وتم تشكيل لجنة بحث وبت في الطلب المقدم وتمت الموافقة عليه من قبل الجهات ذات الاختصاص، مؤكدًا أنه تم التخطيط وتخصيص الأرض لإقامة المشروعات والتنسيق بين الجهات المعنية وبدء العمل بهِ.


عضو بالشيوخ فى البحر الأحمر: ما تم فى عهد الرئيس السيسى بالمحافظة إنجاز غير مسبوق 

 

وتوجه عضو الشيوخ بالبحر الأحمر بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على ما تم علي أرض محافظة البحر الأحمر من أعمال تنموية ومشاريع للبنية التحتية التي شهدتها مدن البحر الأحمر والتي لم تكن مسبوقة علي مدار عقود متتالية، بجانب تخفيف المعاناة عن أهالي المحافظة.

البحر الاحمر سفاجا النائب عبدالرحيم كمال عضو مجلس الشيوخ تحلية مياه الشرب

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