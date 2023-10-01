أهالى حلايب وشلاتين يحررون توكيلات للرئيس السيسى

لم تمنعهم بُعد المسافات كونهم يعيشون في مناطق مُتباعدة في جبال البحر الاحمر في أقصي جنوب المحافظة، من تأكيد دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، ليُسجل أهالي مناطق حلايب وشلاتين ملحمة في دعم الرئيس السيسي باعتبارها ردًا للجميل كما ذكر الأهالي أمام مقار الشهر العقاري، بمنطقة الوحدة بمدينة الشلاتين والتي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

واصطف العشرات من السكان أمام مكتب الشهر العقاري بمدينة الشلاتين، لتحرير توكيلات دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة حاملين أعلام مصر وصور الرئيس السيسي.

أهالى الشلاتين للرئيس السيسى: شكرًا على كل حاجة عملتها لنا

وأكد أهالي حلايب وشلاتين أنهم جاءوا من مختلف المناطق لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، مؤكدين أن المسافات التي قطعوها للوصول لمكتب الشهر العقاري لم تكن بالقصيرة، مؤكدين أن الرئيس السيسي قدم لهم الكثير منذ توليه مقاليد الحكم.

وقالوا إن الرئيس السيسي قدم لهم دعمًا في كل القطاعات سواء في بناء مستشفى كبير بمدينة الشلاتين، أو تقديم خدمات مبادرة “حياة كريمة” التي وفّرت لهم جميع متطلباتهم.

وأضافوا أن الرئيس السيسي أكثر المهتمين بسكان الجنوب، موجهين له الشكر على قدمهم له وما يتم تنفيذه حاليًا من مشروعات تعمل على خدمة سكان مناطق جنوب البحر الأحمر.

وعبر أهالي الشلاتين عن حبهم وتقديرهم لما قام بهِ الرئيس السيسي لذليل عقبات كثيرة كانت تواجههم وتوفير مدارس ومستشفيات وطرق وغيرها من الخدمات التي وفرت لهم استقرارًا كبيرًا لهم ولذويهم، موجهين له الشكر علي تلك الخدمات التي حصلوا عليها.

وتشهد مقار ومكاتب الشهر العقاري التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتحرير التوكيلات الرئاسية إقبالًا كبيرًا في جميع مكاتبها، حيثامتدت طوابير المواطنين امام مقار الشهر العقاري لمسافات، واحتفالات كبري امام مكاتب الشهر العقاري لتقديم الدعم للرئيس عبدالفتاحالسيسي في الانتخابات الرئاسية.

اهالي الشلاتين يدعمون السيسي

اهالي الشلاتين يدعمون السيسي