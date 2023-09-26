إقبال كبير على مكاتب الشهر العقاري بالغردقة لدعم ترشح السيسي لولاية جديدة

شهدت مكاتب الشهر العقاري بمنطقة الشيخ شحات وحفر الباطن بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، إقبالاً كثيفًا من المواطنين لتحرير توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمة في الترشح لفترة رئاسية جديدة.

واصطف المئات من المواطنين أمام مقرات الشهر العقاري بالبحر الأحمر لعمل التوكيلات، بمشاركة كافه أطياف المجتمع من كبار سن وسيدات وشباب، والذين أكدوا حرصهم على الحضور لتحرير توكيلات لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية.

مواطن للرئيس السيسي: سنكمل المسيرة معاً لبناء مستقبل مشرق لنا ولأبنائنا

وقال محمد السكري احد المواطنين الذين حرروا توكيلًا لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، إن دعم الرئيس يأتي استكمالًا لمسيرة التنمية والإنجازات التي تجري في كافة ربوع الوطن، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتمتع بحب وتقدر لدى عموم المصريين، بجانب ثقة الشعب المصري بهِ للعبور بمصر إلى برّ الأمان، مشيدًا بما شهدته المحافظات المصرية من أعمال تنمية وتطوير للبنية التحتيه وتطوير في كافة المجالات.

وأضاف لـ"الدستور"، أن دعمه للرئيس للترشح لفترة رئاسة جديدة ناتج عن قناعة بما جرى ويجري على أرض الوطن من إنجازات داخلية من خلال عملية التنمية، وخارجية من خلال التوازن في علاقات مصر الدولية في محيطها الإقليمي والدولي.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، قد عقدت أمس الإثنين، مؤتمراً بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وتم إعلان جميع التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأوضحت الوطنية للانتخابات بأن الانتخابات الرئاسية المقبل تحتاشراف قضائي كامل ، علي ان يكون قاضي لكل صندوق ، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من 5 اكتوبر حتي 14 اكتوبر ،وايضا يكون التصويت للمصرين خارج جمهورية مصر العربية ايام ،الجمعة السبت والاحد 1,2,3 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية داخل مصر أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10،11،12 ديسمبر المقبل، والإعادة للمصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد ٥،٦،٧ يناير، أما الإعادة داخل مصر أيام ٨،٩،١٠ يناير ٢٠٢٤.

مكاتب الشهر العقاري بالغردقة

مكاتب الشهر العقاري بالغردقة